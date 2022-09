બિહાર (પટના): બિહારમાં જ્યાં NGTએ રેતી ખનન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, તો બીજી તરફ ગેરકાયદેસર રેતી ખનનને કારણે હત્યા કે અપરાધની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ગેરકાયદેસર રેતી ખનનને લઈને ફરી એકવાર બે જૂથો વચ્ચે ભીષણ ગોળીબાર (multiple round firing in Bihta) થયો. જેમાં પોલીસે ચાર લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે, જ્યારે આ ઘટનામાં ફાયરિંગમાં ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે.

રેતી ખનન વિવાદમાં ફાયરિંગ: સમગ્ર ઘટના પટના જિલ્લાના બિહતા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અમાનાબાદ સોન નદી રેતી ઘાટની જણાવવામાં આવી રહી છે. જ્યાં અમાનાબાદ રેતીઘાટ પર ગેરકાયદે રેતી ખનન બાબતે બે જૂથો વચ્ચે લોહિયાળ વર્ચસ્વ છે. હાલ ઘટનાની જાણ થતા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. મૃતકોની ઓળખ પટના જિલ્લાના માનેર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના શત્રુઘ્ન, હરેન્દ્ર અને લાલદેવ તરીકે કરવામાં આવી છે, જ્યારે ચોથા મૃત મજૂરની ઓળખ ભોજપુર જિલ્લાના ચાંડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રહેવાસી વિમલેશ કુમાર સિંહ ઉર્ફે ગોરેલાલ (4 people died in sand extraction dispute) તરીકે થઈ છે.

ફાયરિંગમાં ચાર લોકોના મોત: ઘટનાના સંબંધમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, રેતીના વર્ચસ્વને કારણે બે જૂથોમાં ગોળીબાર (Firing in two groups due to sand dominance) થતો હતો. જેના કારણે બુધવારે મોડી રાત્રે અને ગુરુવારે વહેલી સવારે બંને જૂથોમાં ગોળીબાર થયો હતો, જેમાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ચાર લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. અહી ઘટનાને લઈને અનેક પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને મૃતદેહની શોધમાં સોન નદીમાં બોટ મારફતે શોધખોળ કરી રહી છે.