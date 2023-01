નવી દિલ્હી: રાજધાનીના ગ્રેટર કૈલાશ-2 વિસ્તારના E બ્લોકમાં આગ લાગવાને (fire broke out in greater kailash delhi )કારણે બે લોકોના મોત થયા છે. દિલ્હી ફાયર સર્વિસ તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, રવિવારે સવારે લગભગ 5:15 વાગ્યે ગ્રેટર કૈલાશ પાર્ટ 2 વિસ્તારના E બ્લોકમાંથી એક સિનિયર સિટીઝન કેર હોમમાં આગ લાગવાની ઘટના મળી હતી, ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ દોડી આવી હતી. ત્યાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ ફાયર બ્રિગેડની 4 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને લગભગ 1 કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. આ દરમિયાન બે લોકોના મૃતદેહ પણ મળી આવ્યા હતા. તે જ સમયે, સ્થળ પરથી 6 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

આગને કાબૂમાં લીધી: આ મામલાની માહિતી આપતા ડીસીપી દક્ષિણે જણાવ્યું હતું કે રવિવારે (2 dead in fire broke out in greater kailash delh)સવારે લગભગ સાડા પાંચ વાગ્યે આગની માહિતી મળી હતી. સીઆર પાર્ક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગ્રેટર કૈલાશ પાર્ટ 2ના ઇ બ્લોકમાં સ્થિત એક વરિષ્ઠ નાગરિકના ઘરમાં આગ લાગી હતી, ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગને કાબૂમાં લીધી હતી.

આ પણ વાંચો: Earthquake in Delhi: નવા વર્ષ પર દિલ્હીમાં હળવા આંચકા અનુભવાયા

હોસ્પિટલમાં દાખલ: આ દરમિયાન બે મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. તે જ સમયે, એક વરિષ્ઠ નાગરિકને મેક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાલ આગ લાગવાનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ વીજ વાયરમાં સ્પાર્ક થવાના કારણે આગ લાગી હોવાનું માનવામાં આવે છે.