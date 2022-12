કાનપુરમાં સાયકલની ગાદી બનાવનાર ફેક્ટરીમાં લાગી આગ

કાનપુરઃ જિલ્લાના ફઝલગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના સારેસ બાગમાં આવેલી એસ.કે ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (સાયકલ સેડલ બનાવવાની ફેક્ટરી)માં અચાનક આગ ફાટી નીકળી (Fire broke out in bicycle saddle factory)હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ સહિત ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગને કાબૂમાં લીધી (bicycle saddle factory in Kanpur) હતી. આ દરમિયાન ખરાબ રીતે દાઝેલા 11 મજૂરોને બહાર કાઢીને હેલેટ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન ત્રણ મજૂરોના મોત થયા (3 Labourer died fire)હતા. જ્યારે આઠ કામદારોની સારવાર ચાલી રહી (Eight workers are undergoing treatment)છે.

ફઝલગંજ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી આશિષ દ્વિવેદીએ જણાવ્યું કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી (Fire broke out in bicycle saddle factory)હતી. અન્ય કારણોની તપાસ કરશે. જેમાં જે કામદારોના મોત થયા હતા. આ તમામ કાનપુરની બહાર અન્ય જિલ્લાના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસે તમામના સંબંધીઓને બોલાવ્યા(Fire broke out in bicycle saddle factory) છે. આગની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. લોકોએ જણાવ્યું કે ફેક્ટરીની આસપાસ વાયરોનું નેટવર્ક છે. જે કેસ્કોના કામદારો ક્યારેય ઠીક કરતા(Fire broke out in bicycle saddle factory) નથી.

નોંધનીય છે કે, થોડા દિવસો પહેલા ડીજી ફાયર સર્વિસ અવિનાશ ચંદ્ર શહેરમાં આવ્યા (Fire broke out in bicycle saddle factory)હતા. તેમણે ફાયર સર્વિસ વિભાગના અધિકારીઓને પોતપોતાના વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક એકમો, રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ વગેરેનું નિરીક્ષણ કરવા જણાવ્યું હતું. દરેક જગ્યાએ આગચંપીની ઘટના ન બને તે માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો કોઈ વ્યવસ્થા ન (Fire broke out in bicycle saddle factory)હોય તો સંબંધિત યુનિટના સંચાલકો સામે પગલાં લેવા જોઈએ. જ્યારે આ ઘટના ફાજલગંજમાં બની ત્યારે વિસ્તારના લોકોએ કહ્યું હતું કે જો ફેક્ટરીમાં આગ ન થાય તે માટે તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોત તો ત્રણ કામદારોના જીવ બચી શક્યા (Fire broke out in bicycle saddle factory)હોત.