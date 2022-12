હૈદરાબાદ: મહાશિવરાત્રી (Festival worship and importance of mahashivratri) ભારતમાં સનાતન ધર્મમાં ઉજવાતા મુખ્ય તહેવારોમાંનો એક છે. વિશ્વમાં ભારતીય લોકો ભગવાન શિવની પૂજા કરવા માટે જાણીતા છે. આ તહેવાર ચંદ્ર-સૌર મહિનામાં આવે છે, જે હિંદુ પંચાંગ અથવા કેલેન્ડર અનુસાર 13મા કે 14મા દિવસે આવે છે. મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર વર્ષમાં એકવાર આવે છે, જે શિયાળાના અંતમાં અને ઉનાળાની શરૂઆતમાં ઉજવવામાં આવે છે. પ્રાચીન ધાર્મિક ગ્રંથો અનુસાર, આ શુભ તહેવાર હિંદુ કેલેન્ડરના માઘ અથવા ફાલ્ગુન મહિનામાં કૃષ્ણ પક્ષના નવા ચંદ્રની ચોથી રાત્રે આવે છે, જે અંગ્રેજી કેલેન્ડર મુજબ ફેબ્રુઆરી અથવા માર્ચમાં આવે છે. ,

2023માં શિવરાત્રી ક્યારે છે: શિવરાત્રી એ (When is shivratri in 2023) ફાલ્ગુન મહિનાના નવા ચંદ્રની એક રાત છે, જેનો અર્થ થાય છે ચતુર્દશીની શરૂઆતમાં, સરળ શબ્દોમાં, જ્યારે હિન્દુઓ ભગવાન શિવની વિશેષ પ્રાર્થના કરે છે. જે ભ્રમ અને ભ્રમનો નાશ કરવાનો સ્વામી છે. વર્ષ 2023માં મહાશિવરાત્રી 18 ફેબ્રુઆરી 2023 શનિવારના રોજ છે.

મહાશિવરાત્રીનું મહત્વ: ભારતીય લોકો દરેક નાના-મોટા તહેવારો ઉત્સાહથી ઉજવે છે. (Significance of Mahashivratri) ભારતીય લોકો માને છે કે તેમના દુ:ખનો અંત લાવવાનો સીધો માર્ગ ભગવાનની પૂજા છે. મહાશિવરાત્રી એક એવો તહેવાર છે જેમાં આપણે શિવની પૂજા કરીએ છીએ. સાદી ભાષામાં કહીએ તો, મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર એ આખા વર્ષ દરમિયાન ભગવાનને કરવામાં આવતી પ્રાર્થનાઓ માટે આભાર માનવાનો સમય છે. હિન્દુ ધર્મમાં ભગવાન શિવને હંમેશા આદિ ગુરુનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે. જે જ્ઞાન અને વિવેકના સર્જક હતા.

ભગવાન શિવ વર્ષમાં એકવાર પૃથ્વી પર આવે છે: ભગવાન શિવ સ્વયં પરમ સ્વયંભૂન છે. વિશ્વ ભગવાન શિવથી શરૂ થાય છે અને તેમની સાથે સમાપ્ત થાય છે. ઘણા પુરાણોમાં શિવના સ્વભાવને ખૂબ જ આક્રમક માનવામાં આવે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે, સામાન્ય રીતે તેની આભા અને હાજરી આપણા માણસો દ્વારા નિયંત્રિત નથી હોતી, તેથી તે વર્ષમાં એકવાર પૃથ્વી પર આવે છે. આ દિવસે મહાશિવરાત્રીની રાત્રિ છે.