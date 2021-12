'વિજય દિવસ સેલિબ્રેશન' સાથે પોતાના ઘરે પરત ફર્યા ખેડૂતો

SKMએ આજથી પ્રદર્શનસ્થળ ખાલી કરવાની જાહેરાત કરી હતી

ધરણા ખતમ કરાવીને 15 ડિસેમ્બરે ઘરે જશે રાકેશ ટિકૈત

નવી દિલ્હી: છેલ્લા એક વર્ષથી દિલ્હીની સરહદો પર વિરોધ (farmers protest at delhi border) કરી રહેલા ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન આજે સમાપ્ત (Farmers Protest End) થઈ રહ્યું છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચા (sanyukt kisan morcha)એ આ દિવસને 'વિજય દિવસ' તરીકે ઉજવવાનું આહ્વાન કર્યું છે. વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતો આજે 'વિજય દિવસ સેલિબ્રેશન' (farmers vijay diwas celebration) સાથે પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન દિલ્હીની ટિકરી બોર્ડર (farmers protest at delhi border tikri border) પર ખેડૂતો ઉજવણી (farmers vijay diwas celebration at tikri border) કરતા જોવા મળ્યા હતા.

રાકેશ ટિકૈત 15 ડિસેમ્બરે ઘરે જશે

તો આંદોલનને સ્થગિત કરવાની જાહેરાત બાદ પ્રદર્શનકારી ખેડૂતો સિંઘુ બોર્ડર અને ગાઝીપુર બોર્ડર (farmers protest at singhu and ghazipur border)થી પ્રદર્શનસ્થળ ખાલી કરીને જઇ રહ્યા છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ આજથી પ્રદર્શનસ્થળ ખાલી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આજે સવારે ગાઝીપુર બોર્ડર પર ભારતીય કિસાન યુનિયનના નેતા રાકેશ ટિકૈતે (rakesh tikait at ghazipur border) જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતો આજથી પોતપોતાના ઘરે જઈ રહ્યા છે, પરંતુ અમે 15 ડિસેમ્બરે ઘરે જઈશું, કારણ કે દેશમાં હજારો ધરણાં ચાલી રહ્યા છે. અમે પહેલા એ ખતમ કરાવીશું અને તેમને ઘરે પાછા મોકલીશું."

સરકારના સકારાત્મક આશ્વાસન આંદોલન ખત્મ કરવાની જાહેરાત કરી હતી

રાષ્ટ્રના નામે સંબોધનમાં ખેડૂતોની માંગણી સ્વીકારતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, સરકાર 3 કૃષિ કાયદાઓ પાછા (farm laws revoked) ખેંચી લેશે. શિયાળુ સત્ર (parliament winter session 2021)શરૂ થતાની સાથે જ સરકારે વચન મુજબ સંસદમાં બિલ લાવ્યું અને સંસદમાં કૃષિ કાયદા (agriculture laws in india) પરત કરવાની જાહેરાત કરી. MSPની ગેરંટી તેમજ અન્ય મુદ્દાઓ પર સરકારના સકારાત્મક આશ્વાસન મળ્યા બાદ ખેડૂતોએ આંદોલન ખત્મ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ખેડૂત નેતાઓએ ભાર આપતા કહ્યું હતું કે, આંદોલન ખત્મ નથી થયું અને તેઓ 15 જાન્યુઆરીએ એ જોવા માટે એક બેઠક કરશે કે સરકારે તેમની માંગો પૂર્ણ કરી છે કે નહીં.

29 નવેમ્બરના 3 કૃષિ કાયદા પાછા લેવામાં આવ્યા

પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂતોએ 3 વિવાદાસ્પદ કૃષિ કાયદા (three farm laws)ની વિરુદ્ધ ગત 26 નવેમ્બરના દિલ્હી સરહદો- સિંઘુ, ટિકરી અને ગાઝીપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું. સંસદે 29 નવેમ્બરના આ કાયદાને નાબુદ કરી દીધા હતા, પરંતુ ખેડૂતોએ પોતાની બાકીની માંગણીઓને લઇને પોતાનું વિરોધ પ્રદર્શન ચાલું રાખ્યું હતું.

