હૈદરાબાદ: ફરવાના શોખીન લોકો મોકો મળતા જ પ્રવાસ પર નીકળી જાય છે. દક્ષિણ ભારતમાં ફરવાનું (Places to visit in South India) પ્લાનિંગ કરનારા લોકોની યાદીમાં બેંગ્લોરનું નામ ચોક્કસપણે સામેલ છે. કર્ણાટકની રાજધાની તરીકે પ્રખ્યાત બેંગલુરુ શહેરને 'ગાર્ડન સિટી ઓફ ઈન્ડિયા' તરીકે (Garden City of India) પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ભારતની 'સિલિકોન વેલી':જો તમે પણ બેંગ્લોરની મુલાકાત લેવા જઈ રહ્યા છો, તો તમે કેટલીક સુંદર જગ્યાઓની મુલાકાત લઈને તમારી યાત્રાને ખૂબ જ યાદગાર બનાવી શકો છો. બેંગલોરને ભારતની 'સિલિકોન વેલી' તરીકે (Bangalore is also known as Silicon Valley) પણ ઓળખવામાં આવે છે. બેંગલુરુમાં પ્રાચીન ઈમારતોથી લઈને ભવ્ય સ્થળો, સુંદર બગીચાઓ સુધીના ઘણા સુંદર સ્થળો છે, તો અમે તમને બેંગલુરુના કેટલાક પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળો (Some famous tourist places of Bengaluru) વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેને એક્સપ્લોર કરીને તમે તમારી યાત્રાને સુંદર બનાવી શકો છો.

બેંગ્લોરનો પ્રખ્યાત કિલ્લો: જે લોકો ઐતિહાસિક ઈમારતો જોવાના શોખીન છે તેમના માટે બેંગ્લોર ફોર્ટની યાત્રા (The famous fort of Bangalore) ખૂબ જ ખાસ હોઈ શકે છે. બેંગ્લોર કિલ્લાનો પાયો 1537માં વિજયનગર સામ્રાજ્યના કેમ્પે ગૌડા દ્વારા નાખવામાં આવ્યો હતો. માટીના કિલ્લા તરીકે બાંધવામાં આવેલા બેંગ્લોર કિલ્લાને 1761માં હૈદર અલી દ્વારા પથ્થરના કિલ્લામાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, ત્રીજા મૈસૂર યુદ્ધ દરમિયાન બેંગ્લોરનો કિલ્લો ખંડેર બની ગયો હતો અને હવે આ કિલ્લાની ગણતરી બેંગ્લોરના પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળોમાં થાય છે.

નંદી હિલ્સ પોઈન્ટ: કર્ણાટકના ચિક્કાબલ્લાપુર જિલ્લામાં સ્થિત નંદી હિલ્સ (Nandi Hills Point) બેંગ્લોરથી માત્ર 20 કિલોમીટરના અંતરે આવેલી છે. નંદી હિલ્સમાં હાજર નંદી દુર્ગ પણ બેંગ્લોર આવતા પ્રવાસીઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. જણાવી દઈએ કે નંદી કિલ્લો મૈસુરના રાજા ટીપુ સુલતાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં, નંદી હિલ્સની સુંદરતાનો આનંદ માણવાની સાથે, તમે અહીં ટ્રેકિંગ અને એડવેન્ચર પણ કરી શકો છો.

બેંગલોરનો લવર્સ પોઈન્ટ: બેંગ્લોરમાં કબ્બન પાર્ક (Cubbon Park in Bangalore) લગભગ 300 એકરમાં ફેલાયેલો છે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે આ બેંગ્લોરની શ્રેષ્ઠ જગ્યાઓમાંથી એક છે. તે જ સમયે, આ પાર્કને બેંગલોરનો લવર્સ પોઈન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, અહીંની સફર તમારા માટે ખૂબ જ ખાસ હોઈ શકે છે.

બેંગ્લોર પેલેસની મુલાકાત લો: 1887 માં ચામરાજા વોડેયાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ બેંગલોર પેલેસની મુલાકાત તમને શાહી અનુભૂતિ આપી શકે છે. તમે આ મહેલમાં હાજર કમાનો અને ટાવર પર સુંદર સ્થાપત્યનો નમૂનો જોઈ શકો છો. આવી સ્થિતિમાં, બેંગ્લોરની ટ્રિપને ખાસ બનાવવા માટે બેંગ્લોર પેલેસની મુલાકાત લેવાનું ભૂલશો નહીં.

લાલ બાગ બોટનિકલ ગાર્ડન: લાલ બાગ બેંગ્લોરના પ્રખ્યાત પર્યટન (Lal Bagh Botanical Garden) સ્થળોમાંનું એક છે. 240 એકરમાં ફેલાયેલા લાલ બાગ બોટનિકલ ગાર્ડનનું નિર્માણ મૈસુરના રાજા હૈદર અલી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તમે લાલ બાગમાં 1000 થી વધુ છોડની પ્રજાતિઓ જોઈ શકો છો. આ સાથે લાલ બાગમાં વૃક્ષો અને છોડની ઘણી સુંદર પ્રજાતિઓ પણ છે.