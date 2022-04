ન્યુઝ ડેસ્ક: ભારતી સિંહ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પોતાની પ્રેગ્નન્સીને લઈને (comedian bharti singh became a mother) ચર્ચામાં છે, પરંતુ ભારતી સિંહ હવે માતા બની ગઈ છે. તાજેતરમાં તેણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો (gave birth To Baby boy) છે. ભારતી સિંહે ખુદ તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા તેના ચાહકોને આ સમાચાર (Its A Boy) આપ્યા છે. ભારતીના ચાહકો આ સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ ઉત્સાહિત થઈ ગયા છે, તેના ચાહકો તેને ઉગ્રતાથી અભિનંદન આપી રહ્યા છે.

ફેન્સ તરફથી કોમેન્ટ્સનો પૂર: ભારતીની પોસ્ટ પર ફેન્સ તરફથી કોમેન્ટ્સનો પૂર આવ્યો છે. શેર કરેલી પોસ્ટ પર અર્જુન બિજલાણી, જય ભાનુશાલી, માહી વિજ, વિશાલ સિંહ સહિત સેલેબ્સ અને ફેન્સ આ કપલને જોરદાર અભિનંદન આપી રહ્યા છે. ભારતી સિંહ પોતાની આખી પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન કામ કરતી હતી. તે એક રિયાલિટી શો હોસ્ટ કરી રહી છે. તેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા હતા. ચાહકો તેની સ્ટાઈલ અને હિંમતના વખાણ કરતા થાકતા નથી.

