નવી દિલ્હી: ભાજપ 2024ની સંસદીય ચૂંટણીની તૈયારી કરી રહ્યું છે ત્યારે, કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહ ટૂંક સમયમાં તેમની પાર્ટીનું વિલય કરવા જઈ રહ્યા છે તેવા સમાચારને ધ્યાનમાં લેતા પંજાબ માટે તે રાહતની વાત હોઈ શકે છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા નટવર સિંહે (exclusive interview of former congress leader natwar singh ) કહ્યું કે, તેમણે આ અંગે કેપ્ટન સાથે વાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, કેપ્ટનનું સમર્થન મળવાથી ભાજપને પંજાબમાં ઘણો ફાયદો (Capt Amarinder Singh will benefit BJP in Punjab ) થઈ શકે છે. નટવર સિંહ અને કેપ્ટન એકબીજાના સંબંધી છે અને ભાજપમાં વિલીનીકરણને લઈને બંને વચ્ચે મસલત થઈ છે.

અમરિંદર સિંહની મિત્રતા પંજાબમાં ભાજપને મોટો ફાયદો આપી શકે: કુંવર નટવર સિંહ

કોંગ્રેસે કેપ્ટન સાથે ખરાબ વર્તન કર્યુંઃ કેપ્ટનના ભાજપમાં (There is no leader in Congress of equal stature to Modi ) જોડાવાના સમાચાર પર નટવર સિંહે કહ્યું, 'કોંગ્રેસના નેતૃત્વએ કેપ્ટન સાથે ખૂબ જ ખરાબ વર્તન કર્યું છે. તેમને એ પણ ખબર ન હતી કે તેમને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાત્રે 11 વાગે નિર્ણય લેવાયો હતો અને સવારે પીસીસીની બેઠક મળી હતી. મુખ્યપ્રધાનને પણ જણાવ્યું નથી. ભાઈ તેઓ મુખ્યપ્રધાન છે, તેઓ અલગ થઈ ગયા. મને લાગે છે કે જો તેઓ પંજાબમાં ભાજપની સત્તા સંભાળે તો ભાજપને ફાયદો થશે. તેમાં કોઈ શંકા નથી.'

કોંગ્રેસ પક્ષની હાલત અત્યંત ખરાબઃ કોંગ્રેસના અનેક મોટા નેતાઓ હવે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે અને ગાંધી પરિવારના ખૂબ નજીકના નેતાઓ હાઈકમાન્ડથી મોહભંગ કેમ થાય છે તેવા સવાલના જવાબમાં નટવરસિંહે જણાવ્યું હતું. હકીકતમાં પાર્ટીની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે- 'પાર્ટીની વિશ્વસનીયતા દિવસેને દિવસે કથળી રહી છે. ભારતને એક મજબૂત કોંગ્રેસ પાર્ટીની જરૂર છે. એક જ અખિલ ભારતીય પક્ષ છે. તેમના કાર્યકરો ભારતના દરેક રાજ્યમાં છે. કોંગ્રેસ પક્ષમાં પ્રાણ પૂરે તે જરૂરી છે, પરંતુ અત્યારે જેઓ તેમના નેતા છે તેઓને કંઈ થશે નહીં તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.

માત્ર બે રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકારઃ ગાંધી પરિવારના ખૂબ જ નજીકના સંબંધીઓમાંના એક રહી ચૂક્યા છે તેવું પૂછવા પર, ગાંધી પરિવારનું વર્ચસ્વ ધીમે ધીમે કેવી રીતે ઘટ્યું, તો તેમણે કહ્યું- 'મેં મારું વર્ચસ્વ ગુમાવ્યું નથી,' સમગ્ર ભારત તે જોયું છે. એક સમય હતો જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક-બે રાજ્યોને બાદ કરતા દરેક રાજ્યમાં સરકાર બનાવતી હતી. હવે માત્ર બે રાજ્યો રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢમાં સરકાર છે. જો આ બે રાજ્યોમાં પણ આગામી ચૂંટણી થાય તો કોંગ્રેસની સરકાર રહેશે કે નહીં તે કહી શકાય નહીં. 1885માં બનેલી પાર્ટીની આ હાલત છે જેમાં ગાંધીજી, નેહરુ, પટેલ અને રાજાજી જેવા નેતાઓ હતા.

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ 24 વર્ષથી ચૂંટાયા ન હતા: નટવર સિંહે પાર્ટીની નિષ્ફળતા માટે સંગઠનમાં લોકતાંત્રિક મૂલ્યો નબળો પડવા તરફ પણ ઈશારો કર્યો અને કહ્યું કે, 'હવે સોનિયા ગાંધીને 24 વર્ષ થઈ ગયા, કોઈ ચૂંટણી નથી. શું? રાષ્ટ્રપતિને થયું? ચૂંટણીઓ થાય ત્યારે પણ દરેક તેને બનાવવા માટે હાથ ઉંચા કરે છે. તેથી પાર્ટીને તેનો ફાયદો નથી થઈ રહ્યો. ધારો કે એ નક્કી છે કે આ નહીં થાય, બીજું કોઈ કરશે. તેથી જો તમે પસંદ કરો તો પ્રમુખ કોણ બનશે. કોઈ પોતાના પર ઊભા રહેશે નહીં. કારણ કે કોઈની હિંમત નથી. જો તેમની પસંદગી થાય તો પણ સાંજે જે તે અધ્યક્ષ તેમની પાસે નોંધ લેવા પહોંચશે, આવતીકાલે શું કરવું. તેથી જ્યાં સુધી તેઓ ત્યાં છે ત્યાં સુધી કોઈ તેમનું સ્થાન લેશે નહીં.

નેતાવિહીન કોંગ્રેસની કોઈએ કલ્પના કરી ન હતીઃ નેતાવિહીન કોંગ્રેસમાં ગાંધી પરિવારના વિકલ્પ વિશે પૂછવામાં આવતા નટવર સિંહે કહ્યું- 'હું શું, કોઈએ આવી નેતાવિહીન કોંગ્રેસની કલ્પના કરી ન હતી. પણ જુઓ, સોનિયાએ કહ્યું કે હું રાષ્ટ્રપતિ નહીં બનીશ, રાહુલ બનશે. તેણે એવું નહોતું કહ્યું કે બીજા કોઈએ તે બનવું જોઈએ. જો તેણીએ કોઈને કહ્યું હોત કે તમારા ખભા પર મારો હાથ છે, તમે બની જાઓ, તો પાર્ટીએ સ્વીકાર્યું હોત. પણ તેણે એવું કહ્યું નહિ. તેણે કહ્યું કે તે રાહુલ બનશે. અને હજુ પણ યોજના એવી છે કે રાહુલ જ બનશે.

કોંગ્રેસમાં મોદીની સમકક્ષ કોઈ નેતા નથીઃ ગાંધી પરિવારમાં કે કોંગ્રેસમાં સમાન કદનો કોઈ નેતા છે કે કેમ તે અંગે પૂછવામાં આવતા પૂર્વ વિદેશ પ્રધાન નટવર સિંહ કહે છે- 'પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. જુઓ મોદી વક્તા છે. રાહુલ ગાંધી બોલે છે પણ વક્તા નથી. લોકો જુએ છે કે કેટલો તફાવત છે. જનતા જુએ છે કે તેઓ એક દબંગ વડા પ્રધાન છે, તેઓ આટલું સરસ ભાષણ આપે છે. ત્યાંથી કોઈ એવું નથી જે મોદી સાહેબની નજીક પણ આવી શકે. ટીવી પર મોદીનું ભાષણ પોતે જ એવી છાપ આપે છે કે ભાઈ, તેઓ નેતા છે.