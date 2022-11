રાજસ્થાન: બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં દેશ વતી (Chandi Prasad Joshi took part in Second world war)બહાદુરીપૂર્વક લડનારા શતાબ્દી પૂર્વ સૈનિક ચંડીપ્રસાદ જોશીએ (Ex serviceman Chandiprasad Joshi) શનિવારે તેમનો 104મો જન્મદિવસ ધામધૂમથી ઉજવ્યો (ex serviceman Chandi Prasad Joshi 104th birthday ) હતો. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના 1965 અને 1971ના યુદ્ધના સાક્ષી જોશી આજે પણ એવા જ ઉત્સાહથી ભરેલા છે. આજે પણ યુદ્ધની દરેક ક્ષણ તેમની યાદમાં અરીસાની જેમ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. તેમના 104માં જન્મદિવસની ઉજવણીમાં માત્ર પરિવાર અને સામાજિક સભ્યો જ નહીં પરંતુ જોધપુર મિલિટ્રી સ્ટેશનના જવાન પણ પહોંચ્યા હતા. તેમનો યુનિફોર્મ જોઈને જોશીમાં એ જ સૈનિકનો ઉત્સાહ દેખાતો હતો.

જોશીએ પોતાનો 104મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો: મૂળ ઉત્તરાખંડના, ચંડીપ્રસાદ હંમેશા પોતે પહારી હોવાનો ગર્વ અનુભવે છે. 1969માં સેનામાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ તેઓ જોધપુરમાં જ રહ્યા. જોશીએ શનિવારે પોતાનો 104મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. તેમને પાંચ દીકરીઓ છે. તેમની સાથે એક અપરિણીત પુત્રી ગીતા રહે છે. આજે જન્મદિવસ નિમિત્તે અન્ય ચાર દિકરીઓ અને ઉત્તરાખંડ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જોષીએ કેક કાપી હતી. જોશીને તેમનું હિલ સ્ટેશન પસંદ છે. તેઓ કહે છે કે તેમણે ત્યાં શિક્ષણ માટે ઘણું કર્યું હતું. બે કિલોમીટર ચાલ્યા, પહાડોમાં ફર્યા હતા. પૂર્વ વડાપ્રધાન નેહરુ અને શાસ્ત્રીજીને મળ્યા હતા. પછી ક્યાંક ત્યાં શિક્ષણનો પ્રકાશ જાગ્યો હતો.

જોશી સેનાના જવાનોને જોઈને ખુશ થયાઃ આજે જોધપુર મિલિટ્રી સ્ટેશનના સૈનિકો તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમને શુભેચ્છા આપવા ખાસ તેમના ઘરે આવ્યા હતા. તેમના માટે કેક પણ લાવ્ય હતા. યુનિફોર્મ જોઈને જોષીનો ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો હતો. તેની સાથે બેસીને તેની યાદો તાજી થવા લાગી હતી. આ દરમિયાન બધા તેમને જોઈને ખુશ થઈ ગયા હતા. જોશીએ તત્કાલિન બ્રિટિશ ભારતીય સેના વતી 1939 થી 1945 દરમિયાન બીજું વિશ્વ યુદ્ધ લડ્યું હતું. આઝાદી બાદ તેઓ 1965 અને 1971ના યુદ્ધના સાક્ષી પણ રહ્યા હતા.

બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં રંગૂનમાં લડ્યા: તેમના યુનિટે બર્મામાં જર્મની, જાપાન અને ઇટાલીની સેનાઓ સાથે લડ્યા. આજે પણ તેના મનમાં યાદો તાજી છે. તે કહે છે કે તે ગઢવાલ રેજિમેન્ટમાં હતો. વર્ષ 1942માં તેમની બટાલિયનને રંગૂન મોકલવામાં આવી હતી. તે સમયે તેઓ લાન્સ નાઈક હતા. ત્યાં, જ્યારે જર્મન સૈન્યએ તેની આખી બટાલિયનને ઘેરી લીધી, ત્યારે બ્રિટિશ સૈન્યના કમાન્ડિંગ ઓફિસરે બધાને પૂછ્યું કે શું આપણે આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ? આ દરમિયાન આખરે જોષીનો નંબર આવ્યો તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે અમે શરણાગતિ સ્વીકારવા નહીં, લડવા આવ્યા છીએ.

ગોળીઓ ચલાવતા બહાર આવ્યા: ફિલ્ડ માર્શલ કેએમ કરિઅપ્પા (Field Marshal KM Cariappa)ના નેતૃત્વ હેઠળ સૈનિકો કોરિડોર પર ગોળીબાર કરતા આગળ વધ્યા. જર્મન સૈન્યને ડોજ કર્યું. જોશીએ જણાવ્યું કે યુદ્ધના અંતિમ તબક્કામાં સેનાના અધિકારીઓના આદેશ બાદ સૈનિકો રંગૂનથી પગપાળા ઇમ્ફાલ ગયા હતા. તેમને એ પણ યાદ છે કે આ લડાઈથી હિટલર અને મુસોલિની બરબાદ થઈ ગયા હતા. બાદમાં તેઓ આર્મી એજ્યુકેશન કોર્પ્સ (AEC)માં નોકરી કરતા જોધપુર આવ્યા અને અહીંથી નિવૃત્ત થયા અને અહીંના જ બની ગયા હતાં.