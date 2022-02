ન્યુઝ ડેસ્ક : યુરોપ અને કેનેડાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ રશિયાના યુક્રેન પરના આક્રમણને (Russia Ukraine War) પગલે રશિયન એરલાઇન્સ માટે તેમની એરસ્પેસ બંધ કરશે, આ માટે યુએસ પર દબાણ વધી (Europe and Canada move to close skies to Russian planes) રહ્યું છે, યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, યુરોપિયન યુનિયન તેની એરસ્પેસ બંધ (europe canada move to close skies) કરશે. રશિયનો દ્વારા માલિકીના, નોંધાયેલા અથવા નિયંત્રિત વિમાન, જેમાં ઓલિગાર્ક્સના ખાનગી જેટનો સમાવેશ થાય છે.

રશિયન એરક્રાફ્ટ માટે એરસ્પેસ બંધ

કેનેડાના પરિવહન પ્રધાન ઓમર અલખાબારાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનો દેશ તેના પાડોશી પર ઉશ્કેરણી વિનાના હુમલા માટે રશિયાને જવાબદાર ઠેરવવા માટે તમામ રશિયન એરક્રાફ્ટ માટે તેની એરસ્પેસ બંધ (Airspace closed for Russian aircraft) કરી રહ્યો છે. યુરોપિયન યુનિયનની કાર્યવાહી ઘણા સભ્ય દેશોએ કહ્યું કે, તેઓ રશિયન વિમાનોને અવરોધિત કરી રહ્યા છે અથવા રવિવારની રાત સુધીમાં તેમ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.

ક્રૂર હિંસાનો ઉપયોગ કરતા શાસન માટે ડચ એરસ્પેસમાં કોઈ જગ્યા નથી

બેલ્જિયમના વડાપ્રધાન એલેક્ઝાન્ડર ડી ક્રુએ ટ્વિટ કર્યું કે, યુરોપિયન આકાશ એવા લોકો માટે ખુલ્લું છે જે લોકોને એક કરે છે, જેઓ ક્રૂરતાથી હુમલો કરવા માગે છે તેમના માટે નહીં. નેધરલેન્ડના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વોટર મિનિસ્ટર, માર્ક હાર્બર્સે ટ્વિટર પર કહ્યું: "બિનજરૂરી અને ક્રૂર હિંસાનો ઉપયોગ કરતા શાસન માટે ડચ એરસ્પેસમાં કોઈ જગ્યા નથી." વોન ડેર લેયેનની જાહેરાત પહેલા, જોકે, કેટલાક યુરોપિયન દેશો, જેમ કે સ્પેન, ગ્રીસ અને તુર્કી, રશિયન એરક્રાફ્ટ માટે તેમની એરસ્પેસ બંધ કરવામાં અચકાતા હતા. રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને રવિવારે રશિયન પરમાણુ દળોને ઉચ્ચ ચેતવણી પર રાખવાનો આદેશ આપીને નાટકીય રીતે પૂર્વ-પશ્ચિમ તણાવમાં વધારો કર્યો હતો.