ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1) BJP ગુજરાત કોર ગ્રુપ મીટિંગમાં વરિષ્ઠ નેતાઓએ આપી હાજરી

નવી દિલ્હી: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Election 2022) લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાને ભાજપની ગુજરાત કોર કમિટીની બેઠક ચાલી રહી છે. અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ મનસુખ માંડવિયા, પુરષોત્તમ રૂપાલા અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર છે. બેઠકમાં ગુજરાત ચૂંટણીના ઉમેદવારોના નામ પર ચર્ચા થવાની છે. CLICK HERE

2) ગુજરાતના રાજકારણમાં કોણ સોશિયલ મીડિયાનું કિંગ? ક્યાં નેતાઓને કેટલા ફોલોઅર્સ

ગાંધીનગર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ની (Gujarat Assembly Election 2022) સત્તાવાર જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે વર્ષ 2022ની ચૂંટણીમાં તમામ રાજકીય પક્ષ અને રાજકારણીઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના પ્રતિભાવો અને એક પક્ષ બીજા પક્ષના આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાતના દિગ્ગજ નેતાઓ સોશિયલ મીડિયાના સહારે પોતાના કાર્યકર્તાઓ અને ફોલોઅર્સને પોતાનો મેસેજના વ્યાપ વધારવા માટે અગ્રેસર રહ્યા છે, ત્યારે ETV Bharatના એહવાલમાં જોવો ક્યાં નેતાઓને કેટલા ફોલોઅર્સ છે. CLICK HERE

3) ફરી એક વાર વંદેભારત ટ્રેનને નડ્યો અકસ્માત, મહિલાનું થયું મોત

આણંદ આણંદ રેલવે સ્ટેશન (Anand Railway Station) નજીક વંદે ભારત ટ્રેનની (Vande Bharat Train) અડફેટે આવી જતા મહિલાનું કમકમાટી ભર્યું મોત (Anand Railway Accident Woman died ) નીપજ્યું હોવાની ઘટના બનવા પામી છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આણંદ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલા ઇસ્માઇલ નગર રેલ્વે ફાટક પાસે મંગળવારે 3:30થી 4 વાગ્યાના અરસામાં રેલવેના પાટા ઓળંગી રહેલી 54 વર્ષીય મહિલાને ફૂલ ઝડપે આવી રહેલી વંદે ભારત ટ્રેનની અડફેટે લેતા ઘટના સ્થળે કમકમાટી ભર્યું મોત (A woman died after being run over by a train) નીપજ્યું હતું. CLICK HERE

4) વિશ્વમાં પ્રથમ વખત લેબમાં તૈયાર કરાશે રક્ત, આવશે મોટા બદલાવો

લંડનઃ બ્રિટનમાં વિશ્વના પ્રથમ ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા લોકોને લેબમાં તૈયાર કરાયેલું લોહી આપવામાં આવ્યું હતું. સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે જો સલામત અને અસરકારક સાબિત થાય છે, તો ઉત્પાદિત રક્ત કોશિકાઓ દુર્લભ રક્ત વિકૃતિઓ ધરાવતા લોકો માટે સમયસર સારવારમાં (treatment of blood disorders) ક્રાંતિ લાવી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, સિકલ સેલ અને દુર્લભ રક્ત પ્રકારો જેવી વિકૃતિઓ ધરાવતા (blood transfusions) કેટલાક લોકોને પૂરતું રક્તદાન કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આવા લોકો માટે આ વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. CLICK HERE

વિધાનસભા ન્યુઝ

1) ભાજપના ધારાસભ્યએ અહીં કોઈપણ પ્રકારનો વિકાસ કર્યો નથી: ચૂંટણી ચર્ચા

અમદાવાદ: ગુજરાતના ચૂંટણીની ઇલેક્શન (Gujarat Assembly Election 2022) તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા 39 જેટલા ઉમેદવારો (Gujarat Aap Candidate list) જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ તરફથી 43 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી (Gujarat Congress Candidate list) જાહેર કરાઈ છે. આ બધા વચ્ચે ભાજપએ પણ પોતાના તમામ ઉમેદવારોની પસંદગીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે. વિધાનસભામાં રોડ રસ્તા, ગટર વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, હોસ્પિટલ, રોજગારી અને ભ્રષ્ટાચારને લઈને મતદારોએ પોતાનો મત રજૂ કર્યો હતો. ત્યારે આ વિસ્તારમાં વિકાસના કામો લોકોના ધ્યાન પર છે કે નહીં ? આ વખતે ગુજરાતમાં ત્રિપાખીયો જંગ જોવા મળશે, ત્યારે જનતા આ વખતે કેવી સરકારી ઈચ્છે છે? કોની સરકારી આવે છે? અને લોકો શુ પરિવર્તન ઈચ્છે છે (Nikol public mood) કે જૂની સરકારની કામગીરી હજુ લોકોને મનભાવી રહી છે, સરકાર પાસેથી કેવી આશા અને અપેક્ષાઓ સેવી રહી છે? તે બાબતે જાણો નિકોલ વિધાનસભામાં રહેતા નાગરિકોનો મત. Ahmedabad chuntani charcha CLICK HERE