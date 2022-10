આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

PM મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે

વડોદરા ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત પૂર્વે આજે રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત મુલાકાત દરમ્યાન વડોદરામાં (PM Modi Vadodara Visit ) ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ સાથે વાર્તાલાપ ( PM Modi Talks to Businessman )કરવાના છે. જેમાં વડોદરામાં વધુમાં વધુ રોકાણ થાય તે માટે ચર્ચા કરવામાં આવશે. જેના પગલે શહેરના આજવા રોડ ખાતે આવેલ લેપ્રેસી મેદાન ખાતે તડામાર તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. click here

ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા આજે મેચ આ રસપ્રદ આંકડાઓ જાણો, કોણ છે શ્રેષ્ઠ

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપની ત્રીજી મેચમાં ભારતનો મુકાબલો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થવા જઈ રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થ મેદાન પર રમાનારી આ મેચમાં બંને ટીમો જીત મેળવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. જો બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી ટી-20 મેચોના રેકોર્ડ પર નજર કરવામાં આવે તો આ બંને ટીમોમાં પણ ભારતનો હંમેશા આગળ રહ્યો છે. click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

ગુજરાત સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણયઃ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ પ્રસ્તાવને મળી મંજૂરી, કમિટીની થઇ રચના

ગુજરાત રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ ભાજપ કાર્યાલય કમલમથી સીવીલ કોડની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. યુનિફોર્મ સીવીલ કોડ લાગુ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ છે અને તેના માટે કમિટીની રચના કરાઈ છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત સરકારનો સૌથી મોટો નિર્ણય છે. આજે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં સમાન સીવીલ કોડ લાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ આવ્યો છે અને તેને મંજૂરીની મ્હોર મારી દેવાઈ છે. click here

ઈન્ડિગો ફ્લાઈટમાં ટેકઓફ દરમિયાન લાગી આગ, યાત્રીકોના જીવ થયા અધ્ધર

દિલ્હીથી બેંગલુરુ માટે ઉડાન ભરવાની તૈયારી કરી રહેલા ઈન્ડિગો એરક્રાફ્ટના એન્જિનમાં શુક્રવારે આગ લાગી હતી. (flight grounded at delhi airport after spark)આ કારણે દિલ્હી એરપોર્ટ પર કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોએ આ માહિતી આપી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, "બેંગલુરુ જતું A320 એરક્રાફ્ટ પાછળથી પાર્કિંગમાં પાછું ફર્યું અને તેમાં સવાર 180 લોકોને સુરક્ષિત રીતે ઉતારવામાં આવ્યા હતા." ટ્વિટર પરના એક વીડિયોમાં એરપોર્ટ પર ટેક ઓફ કરવાની તૈયારી કરી રહેલા પ્લેનના એન્જિનમાંથી સ્પાર્ક ઉડતા જોવા મળે છે. click here

ડ્રગ કેસઃ ભારતી સિંહ અને હર્ષ વિરુદ્ધ 200 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ

કોમેડિયન ભારતી સિંહ અને તેના પતિ હર્ષ લિમ્બાચીયા ડ્રગ્સના કેસમાં (Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa Drugs Case) મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. NCBએ કોર્ટમાં 200 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ (Charge sheet filed against Bharti Singh) કરી છે. જણાવી દઈએ કે જૂન 2020માં સુશાંત સિંહ રાજપૂતની આત્મહત્યા બાદ બોલિવૂડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડ્રગ્સના ઉપયોગના મામલા સામે આવ્યા હતા. જેમાં NCBએ ભારતી સિંહ અને તેના પતિ હર્ષ લિમ્બાચીયાની ધરપકડ કરી હતી. જો કે હાલ બંને જામીન પર બહાર છે. click here