આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

1 PM મોદી આજે મોરેશિયસમાં ભારત-સહાયિત સામાજિક આવાસ એકમો પ્રોજેક્ટનું સંયુક્તપણે ઉદ્ઘાટન કરશે

PM મોદી અને મોરેશિયસના PM પ્રવિંદ કુમાર જુગનાથ આજે 20 જાન્યુઆરીએ વર્ચ્યુઅલ રીતે મોરેશિયસમાં ભારત-સહાયિત સામાજિક આવાસ એકમો પ્રોજેક્ટનું સંયુક્તપણે ઉદ્ઘાટન કરશે. મોરેશિયસમાં સિવિલ સર્વિસ કોલેજ અને 8MW સોલાર પીવી ફાર્મ પ્રોજેક્ટ્સ પણ લોંચ કરવામાં આવશે જે ભારતના વિકાસ સમર્થન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.

Top News

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 રાજ્યમાં આજે કોરોનાના 20,966 કેસ નોંધાયા

રાજ્યમાં આજે કોરોનાએ તમામ રેકોર્ડ તોડી નાંખ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 20,966 કેસ સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં આજે કોરોનાના કારણે 12 લોકોનાં મોત થયા છે. ClicK Here

2 WHO On Covid 19: WHOએ ભારતમાં ટ્રાવેલ પ્રતિબંધો અંગે કહી આ મોટી વાત...

WHOએ ભારતમાં કોરોનાને કારણે કરવામાં આવેલા પ્રતિબંધો (not blanket bans to contain covid) નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "લોકોની અવરજવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધો અને યાત્રા પ્રતિબંધો જેવા વ્યાપક નિયંત્રણો સાથેનો અભિગમ ભારત જેવા દેશમાં કોવિડ સાથેના વ્યવહારમાં વિપરીત અસર કરી શકે છે." ClicK Here

3 Sania Mirza Announce Retirement: સાનિયા મિર્ઝાએ કરી સંન્યાસની જાહેરાત, ઑસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં હાર બાદ લીધો નિર્ણય

ટેનિસ ખેલાડી સાનિયા મિર્ઝાએ નિવૃત્તિની જાહેરાત (Sania Mirza Announce Retirement)કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન રમવા આવેલી સાનિયાએ કહ્યું કે, વર્ષ 2022 તેની છેલ્લી સીઝન (sania mirza last tennis season) હશે. આ વર્ષે તે છેલ્લી વખત કોર્ટ પર જોવા મળશે. બુધવારે મહિલા ડબલ્સના પહેલા રાઉન્ડની મેચમાં તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ClicK Here

4 મુન્દ્રા પોર્ટ પર ફરી નશાનો નાચ: દિલ્હી NCBએ દરોડા પાડી અમેરિકન ગાંજાના 90 પેકેટો જપ્ત કર્યા

દિલ્હી નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ ગુજરાતમાં અદાણી ગ્રુપની માલિકીના મુંદ્રા પોર્ટ પરથી અમેરિકન ગાંજા (American marijuana at Mundra port)ના 90 પેકેટો જપ્ત કર્યા છે. આ ગાંજો એક કારમાં છુપાવેલા કન્ટેનરમાં હતું અને કથિત રીતે તેને હરિયાણાના સોનીપત લઈ જવામાં આવી રહ્યું હતું. ગાંજાના કન્ટેનર પર માલ્ટાનો ધ્વજ હતો. ClicK Here

5 PM Modi Address from Namo App : રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસે વડાપ્રધાન 'નમો એપ'થી ગુજરાતના પેજ સમિતિના સભ્યોને સંબોધશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 25 જાન્યુઆરીએ પેજ સમિતિના સભ્યોને ' નમો એપ' થકી ('Namo App') સંબોધન કરશે. આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને લઈને આ કાર્યક્રમ (PM Modi Address from Namo App ) યોજાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ દિવસ 'રાષ્ટ્રીય મતદાતા' દિવસ (National Voters Day 2022) છે. ClicK Here

સુખીભવ:

1 Revive Your Lips : ખૂબ સરળતાથી થઇ શકે છે સુકોમળ હોઠ

શિયાળા દરમિયાન આપણા હોઠ મોટાભાગે ફાટી જાય છે. તેને કોમળ રાખવા માટે દરેક શક્ય પ્રયત્નો કરતાં હોય છે. પરંતુ આ સંઘર્ષ હવે સમાપ્ત થાય છે! અહીં કેટલીક ટિપ્સ (Revive Your Lips) છે જે તમારા હોઠને સુકોમળ બનાવવામાં (lips care during winters) મદદ કરશે. ClicK Here