આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

1 NEET-PG Admissions: એડમિશનમાં EWS અનામત માટેની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી

સુપ્રીમ કોર્ટ NEET-PG પ્રવેશ માટેની અરજી (NEET-PG admissions)પર સુનાવણી કરવા સંમત થઈ છે. નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ- પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ (NEET-PG) એડમિશનના સંબંધમાં આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ(Economically Weaker Section) માટે આરક્ષણ સંબંધિત અરજી પર આજે સુનાવણી થશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 Bharat Biotech Nasal Vaccine: બૂસ્ટર ડોઝ તરીકે ભારત બાયોટેકની નેઝલ વેક્સિન આપવા અંગે આજે લેવાઈ શકે છે

નિર્ણયભારત બાયોટેકે તેની ઇન્ટ્રાનેઝલ કોવિડ રસીના (Bharat Biotech Nasal Vaccine) બૂસ્ટર ડોઝના ત્રીજા તબક્કાના ક્લીનિકલ ટ્રાયલ માટે ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (DCGI)ની મંજૂરી માંગી હતી, જેના પર આજે મંગળાવરે મળનારી બેઠકમાં (DCGI's Subject Expert Committee) મોટો નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. Click Here

2 PM Modi is visiting Manipur : મણિપુરને 22 પ્રોજેક્ટ્સ ભેટમાં, PM મોદીએ કહ્યું, નવી દિલ્હીને પૂર્વોત્તરના ઘર સુધી લાવ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના મણિપુર પ્રવાસે ઈમ્ફાલ(PM Modi is visiting Manipur Tripura) પહોંચ્યા છે. મણિપુર વડાપ્રધાન મોદીએ 4,800 કરોડના 22 પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા છે. Click Here

3 Corona In Gujarat: ગુજરાતને કોરોનાએ લીધું ભરડામાં - 24 કલાકમાં 2,265 કેસ, આરોગ્ય અગ્ર સચિવ પણ થયા સંક્રમિત

ગુજરાતમાં આજે કોરોનાના 2,265 કોરોનાના કેસો (Corona Cases In Gujarat) નોંધાતા સમગ્ર રાજ્યમાં ખોફ વધી ગયો છે. બીજી તરફ રાજ્યમાં અમદાવાદ (Corona In Ahmedabad)ની હાલત સૌથી ખરાબ છે, જ્યાં આજે 1,290 કોરોના કેસો (Corona Cases In Ahmedabad) આવ્યા છે. રાજ્યના આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ પણ કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે. Click Here

4 Kannauj IT raids: અત્તરના વેપારી પુષ્પરાજ જૈનના ઘરે સતત પાંચમાં દિવસે ITનાં દરોડા

એસપી એમએલસી અને પરફ્યુમના વેપારી પુષ્પરાજ જૈન ઉર્ફે પમ્પીના (Pushparaj Jain News) ઘરે ઈન્કમટેક્સ ટીમના દરોડા (Income tax team raids Pushparaj Jain alias Pumpi's house)સતત પાંચમા દિવસે ચાલુ છે. Click Here

5 પાકિસ્તાનના ચીફ જસ્ટિસે જો આરોપી કોર્ટમાં હાજર નહીં થાય તો ઈમરાનને સમન્સ આપવાની ચેતવણી આપી

પાકિસ્તાનના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ગુલઝાર અહેમદએ (Pakistan Chief Justice Gulzar Ahmed)એક આરોપીથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાજરના થવા પર વડા પ્રધાન ઈમરાન ખાનને સમન્સ (Summons to Prime Minister Imran Khan)મોકલવાની ચેતવણી આપી છે. Click Here

સુખીભવ:

1 Tips To Practicing Yoga At Home : એવી સામાન્ય ભૂલો જે દરેક લોકો યોગ શીખવાના પ્રારંભમાં કરે છે

યોગનો નિયમિત અભ્યાસ શિસ્તબદ્ધ રીતે અને સલામતી સાથે કરવામાં આવે તો તે મન અને શરીર બંનેને લાભ આપે છે. પરંતુ, કેટલીકવાર, નાની ભૂલ પણ શરીરને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેથી, અહીં (yoga tips) કેટલીક ટીપ્સ છે જે તમારે ધ્યાનમાં (Tips To Practicing Yoga At Home) રાખવાની જરૂર છે. Click Here