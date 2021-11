આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 સુરત ખાતે ભાજપનાં સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ રહેશે ઉપસ્થિત

સુરત ખાતે યોજાનાર ભાજપનાં સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાન તેમજ ગૃહ પ્રધાન સહિત ભાજપના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમ સુરતના વનિતા વિશ્રામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે, જેમાં ૩૦,000 થી ૪૦,000 લોકો ઉપસ્થિત રહેવાની શક્યતાઓ રહેલી છે.

2 મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષ સ્થાને કેબિનેટની બેઠક યોજાશે

રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષ સ્થાને આજે કેબિનેટ બેઠક યોજાશે જેમાં કોરોના મૃત્યુ સહાયની કામગીરી, કમોસમી વરસાદની નુકશાની, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2022ની તમામ વિભાગોની તૈયારીઓની સમીક્ષા, ડ્રગ્સ પ્રતિબંધની પોલીસની કામગીરી, ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા, ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી બાબતે થશે ચર્ચાઓ થશે.

1 શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22માં 100 ટકા અભ્યાસક્રમ સાથે યોજાશે પરીક્ષા, શિક્ષણ વિભાગનો નિર્ણય

રાજ્ય સરકાર (state government)ના શિક્ષણ વિભાગ (department of education) દ્વારા શૈક્ષણિક (academic year 2021-22) વર્ષ 2021-22માં 100 ટકા અભ્યાસક્રમ સાથે પરીક્ષા યોજવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ બોર્ડ (board of education) દ્વારા રાજ્યમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા પણ માર્ચ મહિનામાં યોજવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

2 દેશની 'સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય' દ્વારા લોકોના સંરક્ષણ માટે લેવાયા પગલા

જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડ અને જસ્ટિસ એ એસ બોપનાની ખંડપીઠ દ્વારા આજ રોજ મંગળવારના તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (Trinamool Congress) ઉપર થયેલી તિરસ્કારની અરજી અંગે સુનાવણી કરવામાં આવશે.

3 ઘાસચારા કૌભાંડ કેસ: લાલુ યાદવ સહિત 28 આરોપીઓ આજે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રહેશે હાજર

RJD સુપ્રીમો લાલુ યાદવ પટનાના સ્પેશિયલ જજ પ્રજેશ કુમારની કોર્ટમાં આજે મંગળવારે કોર્ટ હાજર થશે. આજે બાંકા સબ ટ્રેઝરી કેસમાં (Sub Treasury case) નકલી બિલની મદદથી 46 લાખ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર નિકાસના કેસમાં (FODDER SCAM CASE) લાલુ સહિત 28 આરોપીઓ હાજર થશે.

4 કોરોના વેક્સિનના બન્ને ડોઝ લેનારા લોકોને સરકાર આપશે ઈનામ!

રસીકરણ (Corona Vaccination) થઈ ગયેલા લોકો માટે સાપ્તાહિક અથવા માસિક લકી ડ્રો ઇવેન્ટ (LUCKY DRAW STRATEGY ) યોજી શકાય છે. લકી ડ્રોના (Weekly or Monthly Lucky Draw Programmes) વિજેતાઓને રસીકરણ માટે અન્ય લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રસોડાની વસ્તુઓ, રાશન સામગ્રી, મુસાફરી પાસ, રોકડ ઇનામ જેવી વસ્તુઓ આપી શકે છે.

1 Exercise: માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે કસરતો, આવો જાણીએ કેવી રીતે?

દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે કસરત ( Exercise ) સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણી રીતે ફાયદાકારક છે. વ્યાયામના શારીરિક અને માનસિક ફાયદાઓ અંગે વિશ્વમાં ઘણા સંશોધનો થયાં છે. તમામ તારણોમાં એ વાત સામે આવી છે કે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ( Physical And Mental Health ) માટે કસરતના ઘણાં ફાયદા (Benefits of Exercise) છે.