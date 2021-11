આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 અમદાવાદમાં 'સિક્યુરિટી એસોસિયેશન ઓફ ગુજરાત' દ્વારા 'કોવીડ 19 પછી સુરક્ષા' વિષય પર મિટિંગ યોજાશે

અમદાવાદમાં સિક્યુરિટી એસોસિયેશન ઓફ ગુજરાત' દ્વારા 'કોવીડ 19 પછી સુરક્ષા' વિષય પર મિટિંગ યોજાશે જેમાં IPS નરસિમ્હા કોમાર પણ રહેશે હાજર.

2 કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા ''જન જાગૃતિ અભિયાન'' પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે

અમિત ચાવડા મોંધવારી, બેરોજગારી સહિતનાં મુદ્દા આજે 1 વાગ્યે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે.

1 સુરતમાં Synthetic drugs બનાવવા આખી લેબોરેટરી ઊભી કરનાર યુવક આખરે પોલીસનાં હાથે ઝડપાયો

લોકડાઉનમાં ડ્રગ્સના રવાડે ચડેલા માત્ર ધોરણ 10 સુધી ભણનાર યુવાને MD ડ્રગ્સ તૈયાર કરવા માટે આખી લેબોરેટરી તૈયાર કરી નાખી હતી. સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં રહેતા જૈમીન સવાણીની સુરત સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે ધરપકડ ( Synthetic Drugs laboratory Set up Accused jaimin savani caught by Surat SOG ) કરી છે. તેનું નેટવર્ક રાજસ્થાન સુધી હતું. યુટ્યુબ ( You tube ) પર લેશન લઇ ડ્રગ્સ બનાવવાની આખી લેબોરેટરી ઉભી કરી હતી. આરોપી અનેક ડ્રગ્સ પેડલર ( drugs pedlar ) સાથે સંપર્કમાં છે.

2 Bharat Biotechની Covaxin કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિયન્ટ સામે 77.8 ટકા અસરકારક, રસીના ત્રીજા ટ્રાયલમાં સામે આવી માહિતી

દેશમાં કોરોના સામેની લડાઈમાં કોરોનાની રસી (Corona Vaccine) ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી રહી છે. ત્યારે આ તમામની વચ્ચે ભારતીય રસી (Indian Vaccine) ભારત બાયોટેકની કોરોનાની રસી કોવેક્સિનના (Bharat Biotechની Covaxin) ત્રીજા તબક્કાનું ક્લિનિકલ ટ્રાયલના (Third Clinical Trial) આંકડા સામે આવ્યા છે, જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિયન્ટ (Corona Delta Varient) સામે કોવેક્સિન (Covaxin) 77.8 ટકા અસરકારક છે.

3 "જયશ્રી રામના નારા લગાવનારાઓ રાક્ષસ છે" : કોંગી નેતા રાશિદ અલ્વી

કોંગ્રેસ નેતા રાશિદ અલ્વીએ (Congress Leader Rashid Alvi) ભાજપ તરફ ઈશારો કરતા એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું કે, જેઓ જય શ્રી રામના (Jay Shree Ram) નારા લગાવે છે, તેમની સરખામણી રામાયણના કાળનેમી માયાવી રાક્ષસ (RAM DEVOTEES A MONSTER) સાથે કરી છે.

4 Gujarat Gram Panchayat Election 2021: ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં 11,000 ગ્રામ પંચાયતોમાં થશે ચૂંટણી, બેલેટ પેપરથી થશે મતદાન

રાજ્યમાં આગામી ડિસેમ્બર મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં 11,000 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી (Election of Gram Panchayats) યોજાશે. નવેમ્બર મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં ચૂંટણીની જાહેરાત (Election announcement) થશે. જોકે, આ વખતે બેલેટ પેપરથી મતદાન થશે. આ માટે ચૂંટણી પંચે સમગ્ર આયોજન કર્યું છે.

1 વિશ્વ ન્યુમોનિયા દિવસ: જાગૃત રહો, અન્ય લોકોને જાગૃત કરો

વિશ્વ ન્યુમોનિયા (pneumonia) દિવસ જાહેર આરોગ્ય સમસ્યા તરીકે ન્યુમોનિયાની ગંભીરતાને પ્રકાશિત કરવા અને વધુ સંસ્થાઓ/દેશોને રોગ સામે લડવા માટે ઉકેલો લાવવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. વિશ્વભરમાં ન્યુમોનિયા વિશે લોકોને જાગૃત અને જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે 12 નવેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે.