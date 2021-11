આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 LRD ભરતીમાં ફી ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ

LRD ની 10,459 જગ્યાઓ(10,459 seats of LRD) માટે ભરતી પ્રક્રિયામાં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને જેમાં ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ(Today is the last day to fill out the online form) છે. અત્યાર સુધીમાં ભરતી માટે 11.75 અરજીઓ આવી(11.75 applications were received) છે. ભરતી જાહેર કરતાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ભર્યા છે. એટલે કે 1 હજાર ઉમેદવારો સામે 1 લાખ ફોર્મ ભરાયા છે. જો કે આ પહેલાની ભરતીમાં પણ 10 લાખથી વધુ ફોર્મ આવ્યાં હતા. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 દિવાળીના તહેવાર બાદ કોરોના કેસમાં વધારો, રાજકોટમાં ત્રણ દિવસમાં 8 કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ

દિવાળીના તહેવાર (Diwali festival)દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા થોડી છૂટછાટ જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેના કારણે વિવિધ ફરવાના સ્થળોએ લોકોની મોટી સંખ્યામાં ભીડ જોવા મળી હતી. જ્યારે રાજકોટમાં પણ ફરવાલાયક સ્થળ ઉપર મોટા ભાગના લોકો એકઠા થયા હતા.રાજકોટમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 8 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ (Corona positive case)નોંધાયા છે. જેમાં ગત 8 તારીખે કોરોના(Corona)ના એક સાથે 4 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે 9 તારીખે કોરોના 2 કેસ અને 10 તારીખે પણ કોરોના 2 કેસ નોંધાયા છે. Click Here

2 સુરતની પોક્સો કોર્ટે રચ્યો ઇતિહાસ: 5 દિવસમાં દુષ્કર્મના આરોપીને સંભળાવી સજા

સુરતના ચકચારી દુષ્કર્મ કેસમાં સુરતની પોક્સો કોર્ટે(pocso Court) ત્વરિત કામગીરી હાથ ધરીને આરોપીને સજા સંભળાવી છે કોર્ટે મોડી રાત સુધી સુનવણી હાથ ધરીને માત્ર પાંચ જ દિવસમાં આરોપીને( rape accused) આજીવન જેલની સજા સંભળાવી છે. Click Here

3 અફઘાનિસ્તાન પર દિલ્હીનો પ્રાદેશિક સુરક્ષા વાર્તાલાપ આકાંક્ષા કરતાં વધુ સારોઃ સંભાવના

રશિયા, ઈરાન, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન, તુર્કમેનિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાનના તેમના સમકક્ષોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલની અધ્યક્ષતા(National Security Presidency)માં બુધવારે યોજાયેલી મંત્રણામાં ભાગ લીધો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાનની વર્તમાન સ્થિતિ અને આ ક્ષેત્ર સામેના મુખ્ય પડકારોના મૂલ્યાંકન અંગે વાતચીતમાં સામેલ દેશોના અભિપ્રાયમાં અસાધારણ સમાનતા હતી. Click Here

4 શું ગુજરાતમાંથી દેશભરમાં ડ્રગ્સનો ધંધો ચાલે છે,? નવાબ મલિકનો પ્રશ્ન

ગુજરાતના દ્વારકામાં કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું 66કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અગાઉ ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરેથી(At the port of Mundra) રૂ.21,000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું. દરિયાઈ માર્ગે ડ્રગ્સ લાવવામાં આવે છે. મુંબઈને ડ્રગ હબ બનાવવાની યોજના છે. માત્ર બેથી ચાર ગ્રામ ડ્રગ્સ(Drugs) મળી આવતાં NCBએ સમગ્ર બોલિવૂડમાં ખળભળાટ (The buzz in Bollywood)મચાવી દીધો હતો. જો કે ગુજરાતમાં મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ લાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી આ તમામ કેસની યોગ્ય દિશામાં તપાસ થવી જોઈએ. Click Here

સુખીભવ:

1 શિયાળામાં તમારી ત્વચાને સૌંદર્ય રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ, વિગતવાર જાણો..!

શિયાળા દરમિયાન, ઘણી વખત ત્વચાનો રંગ ઘાટો થઈ જાય છે, જે ઘણા કારણોસર હોઈ શકે છે. સૌથી સામાન્ય કારણ એ છે કે આ સમય દરમિયાન આપણને તડકામાં ધૂણવું ગમે છે. તો, કઈ રીતો છે જેના દ્વારા આપણે આ સ્થિતિને અટકાવી શકીએ? ચાલો જાણીએ.. Click Here