આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 ગૃહ વિભાગની જાહેરાત: 11 નવેમ્બર સુધી રાત્રી કરફ્યૂ અમલી, રાત્રીના 12 વાગ્યાથી સવારના 6 સુધી કરફ્યૂ

ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના હવે કાબૂમાં છે, ત્યારે કોરોના સંક્રમણ હજુ પણ વધુ કાબુમાં આવે અને તમામ જિલ્લાઓમાં એક પણ કેસ ન નોંધાય તેને ધ્યાનમાં લઇને રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાત્રી કરફ્યૂને લંબાવવામાં આવ્યો છે. આજે 8 ઓક્ટોબરે ગૃહ વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 દેવભૂમિ દ્વારકામાંથી 66 કિલોથી વધુનો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો, 350 કરોડથી વધુની કિંમત હોવાની માહિતી

દેવભૂમિ દ્વારકા (Devbhoomi Dwarka) માં ખંભાળિયા હાઈવે પરથી ડ્રગ્સ (Drugs) નો જથ્થો મળી આવ્યો છે. જેમાં ખંભાળિયા આરાધના ધામ પાસે કારમાંથી અંદાજિત 66 કિલોનો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. Click Here

2 બે માસમાં 58 કેસો થયા, દ્વારકા ડ્રગ્સ મામલે આ વર્ષનો મોટો પર્દાફાશ થશે : ગૃહ પ્રધાન

દ્વારકા (Dwarka drugs case) જિલ્લામાં આજે પોલીસના હાથે 16 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયુ છે ત્યારે ડ્રગ્સ મામલે રાજ્ય સરકારે સખ્તી દાખવતા બે માસમાં 5,756 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે. બે મહિનામાં ડ્રગ્સ મામલે 58 કેસો થયા છે અને 90થી વધુ આરોપીઓ પોલીસના હાથે ઝડપાયા છે. જોકે હજુ પણ વધુ માત્રામાં ડ્રગ્સ પકડવા માટે પોલીસે તૈયારીઓ દર્શાવી છે. જેથી આગામી સમયમાં દ્વારકા ડ્રગ્સ મામલે વધુ નામો અને વિગતો બહાર આવશે તેવું ગૃહ પ્રધાને જણાવ્યું હતું. Click Here

3 સિંગાપુરમાં ભારતીય મૂળના ડ્રગ્સ આરોપીની ફાંસીની સજા પર કોર્ટે રોક લગાવી

સિંગાપુર(Singapore)ની ટોચની અદાલતે મંગળવારે ડ્રગ્સની હેરફેરના દોષિત 33 વર્ષીય ભારતીય મૂળના વ્યક્તિની મૃત્યુદંડની સજા (The death penalty)પર રોક લગાવી દીધી હતી કારણ કે તેણે કોરોનાથી સંક્રમિત (Infected with corona)થયો હતો. Click Here

સુખીભવ

1 તમારા શરીરને દરરોજ રાત્રે 8 કલાકની સારી ઊંઘની જરૂરી

ઊંઘ એ એક આવશ્યક કાર્ય છે જે આપણા શરીર અને મનને રિચાર્જ કરવામાં મદદ કરે છે. તદુપરાંત, તંદુરસ્ત ઊંઘ (Healthy sleep)શરીરને ફિટ રહેવામાં પણ મદદ કરે છે અને તે કોઈપણ રોગોને અટકાવે છે. જ્યારે આપણને પૂરતી ઊંઘ નથી મળતી, ત્યારે આપણું મગજ યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી અને તે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની, સ્પષ્ટ રીતે વિચારવાની અને યાદોને પ્રક્રિયા કરવાની આપણી ક્ષમતાઓને નબળી પાડી શકે છે. Click Here