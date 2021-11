આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 આજે જૂનાગઢનો 74મો મુક્તિ દિવસ

આજે તારીખ 09/11નાં રોજ જૂનાગઢ ઉજવી રહ્યું છે તેનો 74મો મુક્તિ દિવસ(Junagadh is celebrating its 74th Liberation Day). વર્ષ ૧૯૪૭ની ૯મી નવેમ્બરનાં દિવસે સરદાર પટેલ(Sardar Patel)નાં અથાગ પ્રયાસો અને આરઝી હકુમત(RG government)નાં સ્વાતંત્ર સેનાની(Freedom fighter) લડાઇને અંતે જૂનાગઢને આઝાદી મળી(Junagadh got independence) હતી. ૧૯૪૭ની ૧૫મી ઓગસ્ટનાં દિવસે નવાબે જૂનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો જેને લઇને જૂનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકૂમતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી(government was established). ત્યાંરથી 86 દિવસની ચળવળ બાદ એટલે કે, ૯મી નવેમ્બર ૧૯૪૭નાં દિવસે જુનાગઢ મુક્ત થયું અને અખંડ ભારતનો હિસ્સો બન્યું.

2 LRDની ભરતીનાં ફોર્મ ભરવાનો આજે છેલ્લો દીવસ

રાજ્યમાં LRDની 10,459 જગ્યાઓ માટે ભરતી (LRD Recruitment) જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં SRP સિવાયની બંને કેટેગરીમાં મહિલાઓ માટે 1,983 જગ્યાઓ અનામત (Reserves For Women) રાખવામાં આવી છે. LRDની ભરતી માટે અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 9 નવેમ્બર છે.

1 કેન્દ્ર સરકારે ઝાયડસને નિડલ લેસ રસીના એક કરોડ ડોઝનો આપ્યો ઓર્ડર

ન્યૂઝ ડેસ્ક: કેન્દ્ર સરકારે અમદાવાદની કંપની ઝાયડસ કેડિલાના(ZYDUS CADILA)ની 3 ડોઝની વેક્સિન ઝાઇકોવ - ડીના એક કરોડ ડોઝનો ઓર્ડર આપ્યો છે. આ સાથે જ હવે ઝાયડસની આ રસી કોરોના વાઇરસ વિરોધી રસીકરણ અભિયાનનો ભાગ બની ગઇ હોવાની માહિતી સરકારના આધિકારિક સુત્રોએ આ માહિતી આપી હતી.

2 છઠ મહાપર્વ: યમુના નદીમાં 'એન્ટાર્કટિકા જેવા દ્રશ્યો!, લોકોએ ઝેરી ફીણમાં લગાવી ડૂબકી

આજથી છઠ મહાપર્વ (Chhath Puja)નો પ્રારંભ થયો છે. દરમિયાન, યમુનામાં પ્રદૂષણ (Pollution in the Yamuna) વધ્યું છે અને યમુનાના પાણી પર માત્ર સફેદ ફીણ જ જોવા મળી રહ્યા છે. દિલ્હીમાં રેકોર્ડ વરસાદ થયો હતો, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે યમુનાની સ્થિતિમાં સુધારો થયો હતો.

3 રાફેલ ડીલને લઇને ફ્રેન્ચ મેગેઝિન મીડિયાપાર્ટે કર્યો વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો

ફ્રેન્ચ મેગેઝિન મીડિયાપાર્ટે (Mediapart) રાફેલ ડીલ (Rafale Deal)માં લાંચ લેવાના નવા પુરાવાનો દાવો કર્યો છે. ઓનલાઈન મેગેઝિન મીડિયાપાર્ટે ડીલ સંબંધિત કથિત નકલી ઈન્વોઈસ (Invoice) પ્રકાશિત કર્યા હતા. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ નકલી બિલ દ્વારા વચેટિયાને લગભગ 65 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે.

4 LEADS-2021: સમગ્ર દેશમાં કોરોના કાળ દરમિયાન ગુજરાત સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજ્ય

દેશમાં વિકાસના રોલ મોડલ ગુજરાતની ગૌરવગાથામાં વધુ એક સિદ્ધિ ઉમેરાઈ છે. લોજિસ્ટીકસ-માલ સામાનની સરળતાએ હેરફેરની કાર્યક્ષમતા LEADSમાં ગુજરાત સતત ત્રીજા વર્ષે દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે. ભારત સરકારના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રાલયના LEADS-2021 ઇન્ડેક્ષમાં ગુજરાત ફર્સ્ટ નંબર પર રહ્યું છે.

5 Psycho Rapist : 3 બાળકીઓ પર દુષ્કર્મ કરનાર એક જ આરોપી, 3 વર્ષની બાળકીની હત્યા કરી દુષ્કર્મ આચર્યું

ત્રણ બાળકીઓના અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ આચરનાર વિકૃત સાયકો ( Psycho Rapist ) ગાંધીનગર પોલીસના ( Gandhinagar Police ) હાથે ઝડપાયો છે. જેમાં એક ત્રણ વર્ષની બાળકીની હત્યા કરી તેના પર દુષ્કર્મ કરીને ફેંકી દીધી હતી. આરોપીએ આ પહેલા એક 5 વર્ષની અને 7 વર્ષની બાળકી પર પણ દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. જેમાં 3 વર્ષની એક બાળકીનું મૃત્યુ થયું છે. જ્યારે અન્ય એક બાળકીને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

સાયન્સ/ટેક

1 ચીનની પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી પહોચી અવકાશમાં, રચ્યો ઇતિહાસ

સોમવારે વાંગ યાપિંગ અવકાશમાં જનારી પ્રથમ ચીની મહિલા (FIRST CHINESE WOMAN IN SPACE) અવકાશયાત્રી બની હતી, કારણ કે તે નિર્માણાધીન સ્પેસ સ્ટેશનમાંથી બહાર નીકળી હતી અને તેણે તેના પુરૂષ સાથીદાર ઝાઈ ઝિગાંગ સાથે છ કલાકથી વધુ સમય સુધી એક્સ્ટ્રાવેહિકલ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હતો, એમ સત્તાવાર મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો.

સુખીભવ:

1 Aerobics વડે સુસ્તીથી છૂટકારો મેળવો, ફિટ રહો

સ્વસ્થ શરીર અને સ્વસ્થ મન બંને માટે વ્યાયામ જરૂરી છે. જે ઘણી રીતે કરી શકાય છે. જેમ કે સામાન્ય વ્યાયામ, યોગા, જોગિંગ, વૉકિંગ અને ઘણાં પ્રકારની નૃત્ય આધારિત કસરતો. આમાંથી એરોબિક્સ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. એરોબિક્સ ( Aerobics ) વજન ઘટાડવા અને શરીરની ચપળતા વધારવા સાથે હૃદય, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં ફાયદો કરે છે.

Explainer

1 BJPના એક દાવથી વિપક્ષ ઘૂંટણિયે, જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર મમતા-રાહુલની બોલતી બંધ કેમ થઈ ગઈ?

એક કહેવત છે કે 'તેલ જુઓ અને તેલની ધાર જુઓ'. એનો અર્થ એ છે કે કોઈ કામનું પરિણામ જોવું. પેટ્રોલ અને ડીઝલ (Petrol And Diesel)ની મોંઘવારીમાં આ કહેવત સાચી છે. થોડા દિવસો પહેલા સુધી એક્સાઈઝ ડ્યુટી (Excise duty)ને લઈને ઓઈલ ગેમમાં વિપક્ષનો દબદબો હતો, હવે ભાજપ વેટને લઇને પ્રહારો કરી રહ્યું છે.