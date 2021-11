આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 અનિલ દેશમુખને આજે EDની કસ્ટડીમાંથી મળશે રાહત?

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં (money laundering cases) ધરપકડ કરાયેલા મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહપ્રધાન અનિલ દેશમુખની (Anil Deshmukh) EDની કસ્ટડી વધારીને 12 નવેમ્બર કરવામાં કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય બોમ્બે હાઈકોર્ટે EDની અરજી પર સુનાવણી કરતા લીધો હતો. તો શું આજે આ કેસમાં તેને મળી શકે છે આજે રાહત. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 વડાપ્રધાન મોદી, યુપીના સીએમ યોગીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથને ટ્વિટરના માધ્યમથી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ મુદ્દાને ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને યુપીના ડીસીપી આ અંગે મુદ્દે તપાસ કરી રહ્યાં છે. Click here

2 અમિતાભ બચ્ચને હિંદી સિનેમામાં પૂર્ણ કર્યા 52 વર્ષ

અમિતાભ બચ્ચનને 7 નવેમ્બરે હિન્દી સિનેમામાં(INDIAN CINEMA) 52 વર્ષ પૂરા કર્યા આથી અમિતાભે આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી. Click here

3 T20 WORLD CUP 2021: ન્યૂઝીલેન્ડની અફઘાનિસ્તાન સામે જીત, ભારતનું સપનું રોળાયું

ટુર્નામેન્ટમાં (T20 WORLD CUP 2021) ત્રણ સેમી ફાઇનલિસ્ટ મળી ચુક્યા છે, આ મહત્વની મેચ બાદ ચોથી સેમી ફાઇનલિસ્ટ ટીમ મળી છે, ત્યારે અફઘાનિસ્તાને (AFGHANISTAN VS NEW ZEALAND) ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન સામે ન્યૂઝીલેન્ડની જીત થઈ છે. આ સાથે જ ભારતનું સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનું સપનું તુંટી ગયું છે. Click here

4 પાકિસ્તાની મરીને ગુજરાતના દરિયાકાંઠે બોટ પર કર્યું ફાયરિંગ, ખલાસીનું થયું મૃત્યુ

પાકિસ્તાની નૌસેના(pakistan marine)એ ગુજરાતના દરિયા કિનારે ઓખાથી ઓપરેટ થતી એક બોટ પર ફાયરિંગ કર્યું. આ ફાયરિંગમાં એક ખલાસીનું મૃત્યુ થયું જ્યારે અન્ય એક ખલાસી ઘાયલ થયો છે. જેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. Click here

આંતરરાષ્ટ્રીય

1 આફ્રિકામાં તેલનું ટેન્કર ફાટ્યુ , 92 લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ

પશ્ચિમ આફ્રિકાન દેશ સિએરા લિયોનમાં તેલનું ટેન્કર ફાટતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 92 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. Click here