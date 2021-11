આજના એ સમાચાર, જેના પર તમારી નજર રહેશે...

1 મહારાષ્ટ્રનાં પૂર્વ ગૃહપ્રધાન અનિલ દેશમુખની આજે કોર્ટમાં થશે પૂછપરછ

EDએ મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહ રાજ્યપ્રધાન અનિલ દેશમુખની 13 કલાકની પૂછપરછ કર્યા પછી ધરપકડ કરી હતી. ત્યારે તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તો EDએ 6 નવેમ્બર સુધી અનિલ દેશમુખના રિમાન્ડ મેળવી લીધા છે. તે દરમિયાન અનિલ દેશમુખના વકીલ અનિકેત નિકમ પણ હાજર રહેશે. આ માટે કોર્ટે તેમને મંજૂરી આપી હતી. click here

2 આજનાં દિવસે 'ભાઈબીજ' નું શું છે મહત્વ તે બાબતે જાણો...

ભાઈબીજનો ( Bhaibji ) તહેવાર ભાઈ અને બહેનના અપાર પ્રેમ અને સમર્પણનું પ્રતીક છે. ભાઈબીજનો તહેવાર દર વર્ષે કારતક મહિનાની બીજના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર દીપાવલિના બે દિવસ પછી ઉજવવામાં આવે છે. ભાઈબીજ પણ રક્ષાબંધન જેવો જ તહેવાર છે, પરંતુ આમાં ભાઈના હાથમાં રાખડી બાંધવામાં આવતી નથી. આ વખતે ભાઈબીજનો તહેવાર આજે ઉજવવામાં આવશે. ભાઈબીજના દિવસે પરિણીત મહિલાઓ ભાઈઓને ઘરે બોલાવે છે અને તિલક લગાવીને ભોજન કરાવે છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 Navjot Singh Sidhu એ મારી પલટી,પંજાબ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદનું રાજીનામું પાછું ખેંચ્યું

નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ (Navjot Singh Sidhu) પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. સિદ્ધુએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી, સાંસદ રાહુલ અને મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીના આ સૈનિકે પોતાનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું છે. જે દિવસે નવા એડવોકેટ જનરલની રચના થશે અને નવી પેનલ આવશે, હું ઓફિસમાં જઈને ચાર્જ સંભાળીશ. તેમણે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. click here

2 કેદારનાથમાં 400 કરોડના કાર્યોના ઉદ્ઘાટન બાદ બોલ્યા PM મોદી: ઈશ્વરની કૃપાથી થયો આ વિકાસ

કેદારનાથ ખાતે 400 કરોડના વિકાસકાર્યોના લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસના કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે, આજે સૌ આદિ શંકરાચાર્યજીની સમાધિની પુનર્સ્થાપનાના સાક્ષી બની રહ્યા છો. આ ભારતની આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ અને વ્યાપકતાનું અલૌકિક દ્રશ્ય છે. click here

3 ગુજરાતમાં પેટ્રોલ ડીઝલનાં ભાવમાં ઘટાડો થતા વાહન ચાલકોમાં ખુશીની લાગણી મળી જોવા

પહેલાં કેન્દ્ર સરકારે અને ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારે દિવાળી અને નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ જનતાને બહું મોટી ભેટ આપી છે. જેમાં ભેટ સ્વરૂપે પેટ્રોલ અને ડીઝલનાં ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો કર્યો છે. જે જનતા માટે ખુબજ રાહતની બાબત કહેવાય. click here

4 કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે પોતાના પરિવાર સાથે નવાવર્ષની ઉજવણી કરી

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગાંધીનગર લોકસભા સંસદીય ક્ષેત્રના સાંસદ અને દેશના ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે નવા વર્ષની સવારે ભાજપના હોદ્દેદારો, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન તેમ જ અન્ય પ્રધાનો અને કાર્યકરો સાથે શુભેચ્છાની આપ-લે કરી હતી. click here

સુખીભવ:

1 FRUITS અને VEGETABLE SMOOTHIE સાથે કરો દિવસની શરુઆત

ફળ અને શાકભાજીઓ ભેળવીને બનાવેલી સ્મૂધી ( Smoothie made from fruits and vegetables ) દિવસની શરુઆત કરવા માટે આદર્શ માની શકાય છે. કેમ કે તેમાં ભરપુર માત્રામાં પોષણ મળે છે. સવારના નાસ્તામાં સ્મૂધીનું સેવન ઘણી બીમારીઓથી બચાવી શકે છે. હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ ( Healthy breakfast ) કહી શકાય તેવા આ નાસ્તા વિશે વધુ જાણો. click here