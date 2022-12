આજના એ સમાચાર જે તમે જરુર વાંચવા ઇચ્છશો...

1) આજે નવા મંત્રી મંડળની શપથ વિધિ, સાધુ સંતો સહિત દિગગજો રહેશે હાજર

ગાંધીનગર : ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022નું સત્તાવાર રીતે પરિણામ જાહેર (Gujarat Election 2022 Winner Party) થયું છે અને પરિણામ બાદ 9 ડિસેમ્બરના રોજ મુખ્યપ્રધાન તરીકે ભુપેન્દ્ર પટેલએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે, ત્યારે નવી સરકાર 12 ડિસેમ્બરના રોજ શપથ ગ્રહણ (Assmebly Shapath Grahan Program) કરશે. તેની તૈયારીઓ પણ સચિવાલય ખાતે આવેલા હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શરૂ કરવામાં આવી છે. મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો ત્રણ જેટલા ડોમ તૈયાર કરવામાં આવશે અને ચાર જેટલી મોટી એલઇડી સ્ક્રીન લગાડવામાં આવશે. CLICK HERE

2) પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ; વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે થશે ઉદ્ઘાટન

અમદાવાદઃ સ્વામિનારાયણ ધર્મના બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજની 100 વર્ષનો શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદમાં ધામધૂમથી(pramukh swami shatabdi mahostav) ઉજવાશે. સ્વામિનારાયણ સમાજના લોકો સેવા સાંસ્કૃતિક પ્રચાર અને અધ્યાત્મક ક્ષેત્રે અન્ય યોગદાન આપનાર પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું શતાબ્દી મહોત્સવ(pramukh swami shatabdi mahostav) 15 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ શતાબ્દી મહોત્સવમાં એક નગર તૈયાર કરવામાં (pramukh swami nagar Spread Across 600 Acres)આવ્યું છે. જેની અંદર સાંસ્કૃતિક કલ્ચર,વન્ડરલેન્ડ, સાંસ્કૃતિક પ્રવેશદ્વારો,ભવ્ય સ્મારક પ્રતિમાઓ અને પ્રદર્શન ખંડો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. ઉદ્ઘાટન 14 ડિસેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં (the inauguration will be done by pm narendra modi) આવશે. CLICK HERE

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

1) દક્ષ પટેલ અને TMC પ્રવક્તા સાકેત ગોખલે વિરુદ્ધ બદનક્ષીની ફરિયાદ

મોરબી: મોરબીમાં બ્રિજ દુર્ઘટનામાં(Bridge tragedy in Morbi) 135 લોકોના મોત થયા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોરબીની મુલાકાત લીધી હતી. જે મુલાકાતમાં વડાપ્રધાનના ખર્ચની વિગતો RTIથી સામે આવી હોવાનું જણાવીને ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું. જેને પગલે સરકાર અને તંત્રની બદનામી થઇ હોવાથી જિલ્લા કલેકટર દ્વારા મોરબીની કોર્ટમાં દક્ષ પટેલ અને TMC પ્રવક્તા સાકેત ગોખલે વિરુદ્ધ બદનક્ષીની ફરિયાદ(Defamation complaint against Daksh Patel and TMC spokesperson Saket Gokhale) થઈ છે તેવી માહિતી સામે આવી છે. CLICK HERE

2) ભાજપમાં જોડાવાની અટકળોને ભૂપત ભાયાણીએ ગણાવી અફવા

વિસાવદર: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનું(Gujarat Assembly Election Result 2022) આઠ ડિસેમ્બરે પરિણામ જાહેર થયા બાદ રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીએ પાંચ મહત્વની ગણાતી બેઠકો પર જીત હાંસલ કરી છે. આવતીકાલે નવી સરકારનો શપથવિધિ સમારોહ(tomorrow Swearing-in ceremony of the new government ) યોજાશે. જો કે શપથવિધિ પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટીના વિસાવદરના ધારાસભ્ય ભૂપત ભાયાણીના(Bhupat Bhayani won the Visavadar seat) ભાજપના જોડાવાની અફવાએ જોર પકડ્યું હતું. CLICK HERE

3) FIFA વર્લ્ડ કપ 2022: સેમિફાઇનલની 4 ટીમો નક્કી, જાણો કોણ કોની સામે ટકરાશે

નવી દિલ્હીઃ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022ની (FIFA world cup 2022) ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચો પૂરી થઈ ગઈ છે. આ રાઉન્ડમાં પણ ઉથલપાથલ ચાલુ રહી. બ્રાઝિલ, ઈંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલ જેવી અનુભવી ટીમો ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં હારી ગઈ છે અને તેમની સફર પૂરી થઈ ગઈ છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ફ્રાન્સ, 2 વખતની વિજેતા આર્જેન્ટિના તેમજ ક્રોએશિયા અને મોરોક્કો સેમિફાઈનલમાં પહોંચી ગયા છે. CLICK HERE