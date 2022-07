ન્યૂઝ ડેસ્ક: મે મહિનામાં રોજગારમાં વધારો થયો છે. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશનએ (Employees Provident Fund Organization) મે, 2022માં 16.82 લાખ નવા સબસ્ક્રાઈબર (EPFO New Subscribers in May 2022) ઉમેર્યા છે. આ આંકડો મે, 2021માં EPFOમાં જોડાયેલા 9.2 લાખ EPFO ​​સબસ્ક્રાઇબર કરતાં લગભગ 83 ટકા વધુ છે. સમજાવો કે સંગઠિત ક્ષેત્રમાં રોજગાર વધ્યો છે.

મંત્રાલયે આંકડા કર્યા જાહેર : શ્રમ મંત્રાલયે બુધવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, EPFO ​​દ્વારા બુધવારે જારી કરાયેલ મે, 2022 માટે સંગઠિત ક્ષેત્ર (પેરોલ) માં નોકરી પર રાખવામાં આવેલા લોકોના પ્રારંભિક ડેટા અનુસાર, તેના ગ્રાહકોની સંખ્યામાં ગયા સમાન સમયગાળાની તુલનામાં વધારો થયો છે. વર્ષે રૂપિયા 7.62 લાખનો વધારો થયો છે.

મે મહિનામાં કુલ 16.82 લાખ ગ્રાહકો ઉમેરાયા : માહિતી અનુસાર, મે મહિનામાં ઉમેરાયેલા કુલ 16.82 લાખ સબ્સ્ક્રાઇબર્સમાંથી લગભગ 9.60 લાખ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને મિસેલેનિયસ પ્રોવિઝન્સ એક્ટ, 1952 હેઠળ પ્રથમ વખત ઉમેરાયા છે. તે જ સમયે, નોકરી બદલવાના કારણે EPFO ​​છોડ્યા પછી લગભગ 7.21 લાખ સભ્યો ફરીથી EPFO ​​સાથે જોડાયા હતા. મે, 2022 દરમિયાન EPFOમાં જોડાયેલા સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા પાછલા નાણાકીય વર્ષના માસિક સરેરાશ આંકડા કરતાં વધુ છે.

22-25 વર્ષના લોકોને સૌથી વધુ રોજગાર મળ્યો : વય-આધારિત પેરોલ ડેટા અનુસાર, મે 2022 દરમિયાન મહત્તમ વધારો 22-25 વર્ષની વય જૂથમાં હતો. આ દરમિયાન આ વય જૂથના 4.33 લાખ સભ્યો જોડાયા હતા. ડેટા અનુસાર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં EPFOમાં જોડાનારા ગ્રાહકોમાં સૌથી વધુ વધારો જોવા મળ્યો છે. આ રાજ્યોએ મે 2022 દરમિયાન નેટમાં લગભગ 11.34 લાખ નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ઉમેર્યા, જે કુલ સંખ્યાના 67.42 ટકા છે.

મહિલાઓની સંખ્યા કેટલી હતી : મે મહિનામાં EPFOમાં સામેલ થનારી મહિલાઓની સંખ્યા કુલ 3.42 લાખ રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન EPFOમાં જોડાનારા કુલ લોકોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી 20.39 ટકા રહી છે.