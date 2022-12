શોપિયા (જમ્મુ અને કાશ્મીર): મંગળવારે શોપિયા જિલ્લાના ઝૈનાપોરાના મુંઝ માર્ગ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે અથડામણ શરૂ (ENCOUNTER IN SHOPIAN AREA OF JAMMU AND KASHMIR) થઈ હતી. લશ્કર-એ-તોયબા (LeT) સાથે જોડાયેલા ત્રણ આતંકવાદીઓ માર્યા (3 LeT terrorists killed in encounter in Shopian) ગયા હતા.

ત્રણ આતંકવાદીઓ ઠાર: કાશ્મીર ઝોન પોલીસે જે અંગેની તમામ માહિતી સત્તાવાર રીતે ટ્વીટને આપી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બે તટસ્થ આતંકવાદીઓની ઓળખ શોપિયાંના લતીફ લોન અને અનંતનાગના ઉમર નઝીર તરીકે થઈ હતી. લતીફ કાશ્મીરી પંડિત પુરાણ કૃષ્ણ ભટની હત્યામાં સામેલ હતો જ્યારે ઉમર નઝીર નેપાળના તિલ બહાદુર તાપાની હત્યામાં સામેલ હતો. જે રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ (RR), સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) અને અન્યનો સમાવેશ કરતી સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે કામ કરે છે.

સર્ચ ઓપરેશન શરૂ: પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે આતંકવાદીઓ પાસેથી એક AK 47 રાઈફલ અને બે પિસ્તોલ મળી આવી છે. હાલ સુરક્ષાબળો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ છે. આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો છે.

