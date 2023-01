ઉત્તર પ્રદેશ: બુલંદશહરમાં, (Encounter in Bulandshahr) ગામ અમનપુર પોલીસ સ્ટેશન કોતવાલી દેહતની નગર કોતવાલી પોલીસ સાથે એન્કાઉન્ટર થયું, ગામ અમનપુર પોલીસ સ્ટેશન કોતવાલીના રહેવાસી, જે લૂંટ દરમિયાન બુલિયન વેપારીને ગોળી મારવા માટે વોન્ટેડ હતો. (Two criminals killed in encounter in Bulandshahr) જેમાં આશિષનું મોત થયું હતું. બીજી બાજુ, આ જ કેસમાં, અન્ય એક વોન્ટેડ અપરાધી, ભટવારા પોલીસ સ્ટેશન કોતવાલી દેહત ગામનો રહેવાસી અબ્દુલ, પહાસુ વિસ્તારમાં બુલંદશહેરમાં પોલીસ સાથે એન્કાઉન્ટર થયો હતો, જેમાં તેનું પણ ગોળી વાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું.

દુકાનમાં ઘૂસી ગયા હતા: સોમવારે મોડી રાત્રે બુલંદશહેર પોલીસે બુલિયનની દુકાનમાં લૂંટ ચલાવનારા બે બદમાશોને ઠાર માર્યા હતા. એન્કાઉન્ટર દરમિયાન બે કોન્સ્ટેબલ અને કોન્સ્ટેબલ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંનેને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. હકીકતમાં, 3 નવેમ્બરના રોજ, બંન્ને દિવસે દિવસે બુલિયનની દુકાનમાં ઘૂસી ગયા હતા અને વેપારીને ગોળી મારીને 11 લાખ રૂપિયાની લૂંટ કરી હતી. ઘટનાનો CCTV વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેમની ધરપકડ માટે 7 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

બંને બદમાશોના સારવાર દરમિયાન મોત થયા: બુલંદશહરના SSP શ્લોક કુમારે કહ્યું કે, કોતવાલી નગર પોલીસ અને પહાસુ પોલીસનું બે અલગ-અલગ બદમાશો સાથે એન્કાઉન્ટર થયું હતું. બંને 50 હજારના ઈનામ સાથે બદમાશ હતા. અથડામણમાં બંને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંને બદમાશોના સારવાર દરમિયાન મોત થયા હતા. 3 પોલીસ કર્મચારીઓ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. માર્યા ગયેલા બદમાશોની ઓળખ અમનપુર ગામનો રહેવાસી આશિષ અને ભટવારા ગામના રહેવાસી અબ્દુલ તરીકે થઈ છે.

3 નવેમ્બરે લૂંટ થઈ હતી: બુલંદશહેરના ધમેડાના રહેવાસી અરવિંદ કોતવાલી સિટી વિસ્તારમાં જ્વેલરીની દુકાન ધરાવે છે. 3 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 4 વાગ્યાના સુમારે અરવિંદ તેના ભત્રીજા સાથે દુકાને બેઠા હતા. બે ગ્રાહકો પણ હતા. ત્યારબાદ બે બદમાશો બાઇક પર આવ્યા અને હથિયારો સાથે દુકાનની અંદર ઘૂસી ગયા. બદમાશોના ઇરાદાને સમજીને અરવિંદે ત્યાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યાં સુધી એક બદમાશએ વેપારીને પીઠમાં ગોળી મારી દીધી. આ પછી બદમાશો ત્યાંથી 11 લાખની કિંમતના સોના-ચાંદીના દાગીના લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા હતા. ફાયરિંગનો અવાજ સાંભળીને ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. ઈજાગ્રસ્ત રત્નકલાકારને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.