જમ્મુ કાશ્મીર: સુરક્ષા દળોએ જમ્મુની બહારના ભાગમાં હાઇવે ટાઉન સિધ્રામાં મુસાફરી કરી રહેલા કાશ્મીર તરફ જતી ટ્રકને અટકાવ્યા બાદ એન્કાઉન્ટર (Encounter at Jammu Sidhra) દરમિયાન ઓછામાં ઓછા ચાર આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા(4 terrorists killed in firing in Sidhra) હતા. સાત AK 47 રાઇફલ્સ, એક M4 કાર્બાઇન અને ત્રણ પિસ્તોલ સહિતની યુદ્ધની દુકાનો પણ એન્કાઉન્ટર સ્થળ પરથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર તાવી બ્રિજ પાસે ગાઢ ધુમ્મસ વચ્ચે સિધ્રા બ્રિજ પર ચેકપોસ્ટ નજીક સવારે 7.15 વાગ્યે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ, જ્યારે પોલીસ પાર્ટીએ કાશ્મીર તરફ આવી રહેલી ટ્રકને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

“હાઇવે પર ટ્રકની અસામાન્ય હિલચાલ વિશે ઇનપુટ હતું. એલર્ટ સંભળાવવામાં આવ્યું હતું અને સિધ્રા ચોકી પર પોલીસ પાર્ટીએ ટ્રકને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસને શોધવા પર ડ્રાઈવર ત્યાંથી ભાગવામાં સફળ રહ્યો અને અંદર છુપાયેલા આતંકવાદીઓએ સુરક્ષા દળો પર ગોળીબાર કર્યો. જવાબી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો” -સિંઘે, જમ્મુના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક.

CRPF અને J&K દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન: એન્કાઉન્ટરની જાણ રહેવાસીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી જેઓ પાંચથી છ ગ્રેનેડ વિસ્ફોટોના અવાજથી જાગી ગયા હતા અને ત્યારબાદ ભારે ગોળીબાર થયો હતો. આ ટ્રીટને ખતમ કરવા માટે સેના, CRPF અને J&K દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. લગભગ એક કલાક સુધી બંને તરફથી ઉગ્ર ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો હતો જેમાં ટ્રકમાં આગ લાગી હતી અને ફાયર ટેન્ડરોને કાબૂમાં લેવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્થળની સ્વચ્છતા પછી સુરક્ષા દળોએ સાત AK 47 રાઇફલ્સ, ત્રણ પિસ્તોલ અને અન્ય ગુનાહિત સામગ્રી સાથે આતંકવાદીઓના ચાર મૃતદેહો મેળવ્યા હતા.

ADGP એ પુષ્ટિ કરી: એન્કાઉન્ટરમાં ચાર આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. પ્રજાસત્તાક દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા દળો એલર્ટ પર છે અને સરહદ ગ્રીડ વધારવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાઇવે પેટ્રોલ ટુકડીની અસામાન્ય હિલચાલ જોવા મળી હતી અને જેનું અનુસરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને યોગ્ય સ્થળ પર અટકાવવામાં આવ્યું હતું. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ટ્રક ડ્રાઈવર સ્થળ પરથી ભાગી ગયો હતો અને તેની ધરપકડ માટે શોધખોળ શરૂ કરી હતી. એક વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારીએ જણાવ્યું કે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ખતરાને સફળતાપૂર્વક ટાળી દેવામાં આવ્યો છે.

સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા: આ સમયે હું વધુ કહી શકતો નથી, પરંતુ એક સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ચાર આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે, સ્થળ પરથી સાત AK 47 રાઇફલ્સ અને પિસ્તોલ મળી આવી છે.તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદીઓના જોડાણ અને તેમની યોજનાઓ વિશે વધુ વિગતો તપાસનો એક ભાગ છે અને યોગ્ય સમયે શેર કરવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા સોમવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉધમપુર જિલ્લામાં પુનઃપ્રાપ્ત કરાયેલ 15 કિલોગ્રામ વજનના ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) ને નિષ્ક્રિય કર્યા પછી આ એન્કાઉન્ટર થયું અને એક મોટી આતંકવાદી યોજનાને ટાળી હતી.