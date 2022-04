પેરિસઃ ફ્રાન્સમાં પ્રમુખપદની ચૂંટણીમાં વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન જીતી (France Presidential Election) ગયા છે. મેક્રોન સતત બીજી વખત પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં તેમણે અત્યંત જમણેરી નેતા મરીન લે પેનને હરાવ્યા (France president Emmanuel Macron wins ) હતા. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને ફ્રાન્સની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં 58.2 ટકા વોટ મળ્યા અને બીજી વખત જીત મેળવી. ફ્રાન્સ 24 એ ઇપ્સોસ પોલિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અંદાજને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, મરીન લે પેને આ ચૂંટણીમાં 41.8 ટકા વોટ જીત્યા હતા.

મેક્રોનની જીતની આગાહી: રવિવારે મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ વિવિધ પોલિંગ એજન્સીઓએ પણ મેક્રોનની જીતની આગાહી (far right gains in France elections) કરી હતી. 44 વર્ષીય મેક્રોન છેલ્લા 20 વર્ષમાં સતત બીજી મુદતમાં સેવા આપનારા પ્રથમ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ (France Presidential Election) બન્યા છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મેક્રોનની જીત બાદ વિશ્વના નેતાઓએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. બ્રિટિશ વડા પ્રધાન બોરિસ જોન્સને ટ્વીટ કરીને મેક્રોનને અંગ્રેજી અને ફ્રેન્ચમાં અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

યુવા રાષ્ટ્રપતિ બનવાનું ગૌરવ: દરમિયાન દક્ષિણપંથી નેતા મરીન લે પેને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં હાર સ્વીકારી લીધી છે. પેને કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં તેમનું અસાધારણ પ્રદર્શન "પોતામાં જ એક અદભૂત વિજય" દર્શાવે છે. પાંચ વર્ષ પહેલા મેક્રોને 39 વર્ષની વયે લે પેનને હરાવીને ફ્રાન્સના સૌથી યુવા રાષ્ટ્રપતિ બનવાનું ગૌરવ મેળવ્યું હતું.