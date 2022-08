બાલોદ બાલોદ જિલ્લામાં ફરી એકવાર હાથીઓના આતંકે એક વ્યક્તિનો ભોગ લીધો (elephant in Gurur block area) છે. આ સાથે, તે હવે પાંચમા મૃત્યુ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. અગાઉ હાથીઓના કચડાઈ જવાથી 4 લોકોના જીવ ગયા છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મહિલા શૌચ (Five deaths due to elephants in Balod) માટે ગઈ હતી. ત્યારબાદ હાથી ત્યાં પહોંચ્યો અને મહિલા પર હુમલો કર્યો. જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. મહિલાનું નામ મોહંતીન બાઈ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.

શું છે મામલો તાજો મામલો ગુરુર ડેવલપમેન્ટ બ્લોક વિસ્તારના સોહત્રા ગામનો છે. જ્યાં હાથીઓના કચડાઈ જવાથી એક વૃદ્ધ મહિલાનું મોત થયું હતું. વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને મૃતદેહની ઓળખ કરવાની સાથે તેને કસ્ટડીમાં રાખવામાં (balod elephant news) આવ્યો છે. દરરોજ, હાથીઓ રાત્રી દરમિયાન પાકને ઘણું નુકસાન પહોંચાડે છે. લોકો પાકને બચાવવા ખેતરોમાં પહોંચી જાય છે. ખાસ કરીને શેરડીના ખેતરો અને ડાંગરના પાકમાં ખેડૂતોને કામગીરી કરવી પડે છે. આલમ એ છે કે ખેતર બચાવવાના ચક્કરમાં લોકો પોતાનો જીવ બચાવી શકતા નથી.

હાથીઓ ક્યાં સક્રિય વન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હાથીઓના (Elephants crush woman in Balod district) આ જૂથને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. એક ટીમ ડુંડી શ્રેણી તરફ છે. તો બીજી ટીમ ગુરૂરના અલગ-અલગ સ્થળોએ ફરી રહી છે. દરરોજ હાથીઓની અપડેટ લેવામાં આવી રહી છે. શેરડીના પાકની સાથે સાથે પ્રવાસન સ્થળ સિયાદેવી વિસ્તાર પણ હાલમાં હાથીઓના કબજામાં છે.

હાથીઓનો પાંચમો શિકાર મહિલા બની જ્યારથી બાલોદ જિલ્લામાં હાથીઓની ટીમ સક્રિય છે. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં હાથીઓના કચડાઈ જવાથી 4 લોકોના મોત થયા છે. હવે આ પાંચમું મૃત્યુ છે, જેના પછી કેટલાક નક્કર પગલાં ભરવાની જરૂર છે. કારણ કે બાલોદ જિલ્લામાં હાથીઓ સતત જાનમાલને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે.