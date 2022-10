મુંબઈ : અસલી શિવસેના કોણ છે, બે જૂથો વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં એક તરફ ઉદ્ધવ ઠાકરેનો જૂથ છે, તો બીજી તરફ મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદેનો (Chief Minister Eknath Shinde) જૂથ છે. દશેરાના તહેવાર પર બંને જૂથોએ દશેરા રેલીનું (Dussehra rally) આયોજન કર્યું હતું. જેમાં બંને જૂથોએ તેમની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે. શિવાજી પાર્ક ખાતે ઉદ્ધવ ઠાકરેની રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેમણે મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે પર આકરા પ્રહારો (Uddhav and Shinde attacked each other) કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "જનતા કટપ્પાને માફ નહીં કરે. તે સ્પષ્ટ છે કે શિવસૈનિકોના સિંહાસન પર માત્ર એક જ શિવસૈનિકનો અધિકાર છે."

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું શિવસેનાનું સિંહાસન મારા શિવસૈનિકોનું છે : ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે, "દેશદ્રોહી દેશદ્રોહી કહેવાશે." દરેક વ્યક્તિએ આ વાત જાણવી જોઈએ કે, શિવસેનાનું સિંહાસન મારા શિવસૈનિકોનું છે. જનતા કટપ્પાને ક્યારેય માફ કરવાની નથી. ભાજપે પણ યોગ્ય નથી કર્યું, છેતરપિંડીનું કામ પણ કર્યું છે. શિંદે પર કટાક્ષ કરતા ઉદ્ધવે કહ્યું કે, "આ લોકો શિવસેનાનું નામ ચોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.,પરંતુ આ લોકો થોડા સમય માટે જ ખુરશી પર રહેવાના છે. તેમનું કોઈ ભવિષ્ય નથી. હું હિંદુ છું, કોઈએ ડરવાની જરૂર નથી, નમવાની જરૂર નથી.

ભાજપના લોકો શિવસેનાનું સિંહાસન છીનવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે : ઉદ્ધવે વધુમાં કહ્યું કે, મારું નામ માત્ર ઉદ્ધવ ઠાકરે નથી, હું ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે છું. મારે ભાજપના લોકો પાસેથી હિન્દુત્વના પાઠ વાંચવાની જરૂર નથી. ભાજપના લોકો અત્યારે શિવસેનાનું સિંહાસન છીનવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ જે પણ કરી રહ્યા છે તે યોગ્ય નથી. આ સિવાય ઉદ્ધવે વડાપ્રધાન મોદીના પાકિસ્તાન પ્રવાસનો ઉલ્લેખ કરતા એમ પણ કહ્યું કે 'જે લોકો પાકિસ્તાનમાં કેક ખાય છે, તેઓ હિન્દુત્વની વાત કેવી રીતે કરી શકે છે. તમે માત્ર ગાય-ગાયની જ વાત કરો છો, મોંઘવારી પર ક્યારેય કંઈ બોલશો નહીં.

CM એકનાથ શિંદેએ ટ્વિટર પર કવિ હરિવંશરાય બચ્ચનની પંક્તિ કરી ટ્વીટ : બીજી તરફ એકનાથ શિંદેએ પણ તેમની દશેરા રેલીમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું હતું. રેલી પહેલા મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદેએ ટ્વિટર પર કવિ હરિવંશરાય બચ્ચનની એક પંક્તિ ટ્વીટ કરી હતી, જેના દ્વારા તેમણે ઠાકરે પરિવાર પર વ્યંગ કર્યો હતો. તેણે લખ્યું, 'મારો પુત્ર, પુત્ર હોવાને કારણે મારો વારસદાર નહીં બને, જે મારો ઉત્તરાધિકારી હશે, તે મારો પુત્ર હશે - હરિવંશરાય બચ્ચન.' તેમની રેલી દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે, જન સાગર દ્વારા લોકોને ખબર પડી છે કે અસલી શિવસેના કોની છે.

શિવસેના માત્ર બાળાસાહેબ ઠાકરેની છે : પોતાને બાળાસાહેબ ઠાકરેના વારસદાર ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે, 'બાળાસાહેબના વિચારો અમારી સાથે છે. લોકોએ બાળાસાહેબના વિચારોને સમર્થન આપ્યું છે અને અમે બાળાસાહેબના વિચારોને અનુસરી રહ્યા છીએ. ઉદ્ધવ ઠાકરે પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે, 'તેઓ કોંગ્રેસ અને એનસીપીના તાલે નાચે છે'. શિવસેના ન તો ઉદ્ધવ ઠાકરેની છે કે ન એકનાથ શિંદેની, શિવસેના માત્ર બાળાસાહેબ ઠાકરેની છે. શિવસેના દરેક શિવસૈનિકની છે.

જનતાએ ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધનને આપ્યું હતું સમર્થન : વિચારોના વારસદાર છે અને અમે બાળાસાહેબના વિચારોના વારસદાર છીએ'. ઉદ્ધવ ઠાકરે દ્વારા લગાવવામાં આવેલા દેશદ્રોહના આરોપ પર એકનાથ શિંદેએ કહ્યું હતું કે, 'દેશદ્રોહ તો થયો છે, પરંતુ 2019માં થયું છે, તે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિશ્વાસઘાત થયો છે'. જનતાએ ભાજપ-શિવસેના ગઠબંધનને સમર્થન આપ્યું હતું, પરંતુ તેમણે જનતા સાથે દગો કર્યો અને કોંગ્રેસ સાથે મળીને સરકાર બનાવી. નોંધપાત્ર રીતે, શિંદેએ 39 ધારાસભ્યો સાથે શિવસેના સાથે બળવો કર્યો હતો, જેના કારણે ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) સરકાર 29 જૂને પડી ગઈ હતી.