પટનાઃ બિહારમાં ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી. દરેક ગામમાં પ્રતિભા વસે છે. આવી સ્થિતિમાં, આજે ETV Bharat તમને ધોરણ 3ના એક એવા વિદ્યાર્થીનો પરિચય કરાવવા જઈ રહ્યું છે, જે મેઠ ગુરુ (Eight year old Math Guru Bobby Raj of Patna)ના નામથી સમગ્ર પટના જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. વાસ્તવમાં બોબી રાજ ત્રીજા વર્ગમાં અભ્યાસ કરે છે (Patna 3rd Class Student Math Guru) અને દસમા ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને ગણિત ખૂબ જ સરળતાથી શીખવે છે. અભિનેતા સોનુ સૂદે પણ બોબીની પ્રતિભાના વખાણ કર્યા છે અને તેને શીખવવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી પણ લીધી છે.

પટનાના 8 વર્ષીય મેઠ ગુરુઃ બોબી રાજ પટનાને અડીને આવેલા મસૌરીના ચાપૌર ગામમાં રહે છે. બોબી રાજના પિતા રાજકુમાર એક શિક્ષક છે, જે ખાનગી ટ્યુશન ભણાવીને રોજીરોટી કમાય છે. બોબીની ઉંમર માત્ર 8 વર્ષની છે, પરંતુ તેની ક્ષમતા વડીલોને હરાવી રહી છે. વિદ્યાર્થી બોબી રાજ નવમા અને દસમાનું ગણિત ખૂબ જ સરળતાથી સોલ્વ કરીને વિદ્યાર્થીઓને શીખવે છે.

10મા ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને ગણિત શીખવે છે: ETV Bharat સાથેની ખાસ વાતચીતમાં બોબી રાજ (Eight Year Old Math Guru In Patna) અને તેના માતા-પિતાએ જણાવ્યું કે, જ્યારે કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન તમામ કોચિંગ સ્કૂલો બંધ હતી ત્યારે બોબી રાજને ઘરે બેસીને ભણાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી. બોબી ધોરણ 7થી 10 સુધીનું ગણિત આસાનીથી સોલ્વ કરે છે.

"મારું નામ બોબી રાજ છે. મારા પિતાનું નામ રાજકુમાર મહતો છે. હું ચાપૌર ગામમાં રહું છું અને ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. હું ગણિતનો અભ્યાસ કરું છું. હું મોટો થઈને વૈજ્ઞાનિક બનવા માંગુ છું." - બોબી રાજ, 3જા ધોરણનો વિદ્યાર્થી

ગણિતમાં નિપુણતા: બોબીના પિતા રાજકુમાર અને માતા ચંદ્રપ્રભા કુમારીએ વર્ષ 2018માં એક ખાનગી શાળા ખોલી હતી. આ શાળામાં નર્સરીથી દસમા ધોરણ સુધીના બાળકોને ભણાવવામાં આવે છે. આ શાળામાં ચાપૌર ગામના મોટાભાગના બાળકો અભ્યાસ માટે આવે છે. શાળાની સાથે સાથે ઘરે ટ્યુશન પણ જાય છે. આ કોચિંગમાં બોબી સિનિયર ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓને ગણિત શીખવે છે.

"બોબીની પ્રતિભા જોયા પછી, અમે તેને કોચિંગ શીખવવા માટે રાખ્યું છે. બોબી બધા વિદ્યાર્થીઓને ગણિત ખૂબ જ સરળતાથી શીખવે છે. તે વર્ગના તમામ ગણિતને ઉકેલે છે. કોઈપણ પ્રશ્ન, બોબી સરળતાથી સમજાવે છે. કોરોના યુગમાં, અમે આ પગલું ભર્યું હતું. દરેકને શિક્ષિત કરો." - ચંદ્રપ્રભા કુમારી, બોબી રાજની માતા

બોલિવૂડ સ્ટાર સોનુ સૂદે પણ કર્યા વખાણઃ એક્ટર સોનુ સૂદે પણ બોબીના વખાણ કર્યા છે. વાસ્તવમાં, 21 સપ્ટેમ્બરે જ્યારે સોનુ સૂદ એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા પટના આવ્યો હતો. તે સમયે પટનાના બાપુ ઓડિટોરિયમના તે કાર્યક્રમમાં બોબી (Masaurhi Eight Year Old Math Guru) પણ હાજર હતો. ત્યાં બોબીએ સોનુ સૂદને મળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જે બાદ અભિનેતાએ બોબીને સ્ટેજ પર બોલાવ્યો. આ પછી સોનુ સૂદે બોબી સાથેનો એક ફોટો ટ્વિટ કર્યો અને લખ્યું- 'જ્યારે તમે જીવનને સ્પર્શ કરો છો, ત્યારે તે સમય છે જ્યારે તમારું જીવન બદલાઈ જાય છે!'

સોનુ સૂદે લી બોબીને શીખવવાની જવાબદારી લીધીઃ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, ભારતે પાકિસ્તાન જેવા ઉદાહરણો આપીને આઠ વર્ષના બોબીએ મેઠનો ઉકેલ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત તેણે અંગ્રેજી, સંસ્કૃત અને અનેક પ્રકારની શેર શાયરીમાં પણ નિપુણતા મેળવી છે. આવા સંજોગોમાં વિવિધ કલાઓમાં નિપુણ 8 વર્ષીય બાળક ખૂબ જ આશાસ્પદ છે, જેની ચર્ચા સમગ્ર જિલ્લામાં થઈ રહી છે. તેને આગળ વધારવામાં મદદ કરવા સરકારને વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે. તેને શીખવવાની જવાબદારી પણ સોનુ સૂદે લીધી છે.