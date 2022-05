નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રનો તહેવાર ઉજવાઈ (EID CELEBRATION ALL OVER INDIA) રહ્યો છે. પાગલ લોકો મસ્જિદોમાં ભેગા થઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈદની શુભેચ્છા પાઠવી (PRESIDENT KOVIND PM MODI CONVEY WISHES) છે.

સમૃદ્ધ સમાજના નિર્માણ માટે પ્રયત્નો કરવાની પ્રેરણા: રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે કહ્યું કે આ તહેવાર લોકોને સુમેળભર્યા, શાંતિપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ સમાજના નિર્માણ માટે પ્રયત્નો કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. તેમણે કહ્યું, રમઝાન મહિનો પૂરો થતાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ તહેવાર લોકોને સુમેળભર્યા, શાંતિપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ સમાજના નિર્માણ માટે પ્રયત્નો કરવાની પ્રેરણા આપે છે. ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર, હું તમામ દેશવાસીઓને, ખાસ કરીને આપણા મુસ્લિમ ભાઈ-બહેનોને મારી શુભકામનાઓ અને શુભેચ્છા પાઠવું છું.

સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું, 'ઈદ-ઉલ-ફિત્રની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આ શુભ અવસર આપણા સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારાની ભાવના વધારે. હું દરેકને સારા સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિની ઇચ્છા કરું છું.

કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા: દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ નમાજ અદા કરી (Devotees in large numbers offer Namaz at Jama Masjid) હતી. જામા મસ્જિદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર જહાંગીરપુરીમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં (Special Commissioners of Police Delhi ) આવી છે. બીજેપી નેતા શાહનવાઝ હુસૈન નવી દિલ્હીમાં સંસદ માર્ગ મસ્જિદ ખાતે ઈદ-ઉલ-ફિત્રના પ્રસંગે નમાજ અદા કરે છે. કેરળના ગવર્નર આરિફ મોહમ્મદ ખાન તિરુવનંતપુરમના ચંદ્રશેખરન નાયર સ્ટેડિયમમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રના પ્રસંગે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.

લોકોએ નમાજ અદા કરી: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રના પ્રસંગે લોકો ઈદગાહ મલિક બજારમાં નમાઝ અદા કરે છે. જયપુરમાં ઈદના અવસર પર ઈદગાહ પર નમાજ અદા કરવા માટે લોકોની ભારે ભીડ પહોંચી હતી. ઉત્તર પ્રદેશમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર નોઈડા સેક્ટર-8માં વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન લોકોએ નમાજ અદા કરી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસર પર લોકો મુંબઈમાં માહિમ દરગાહમાં નમાઝ અદા કરે છે.