રાંચી: શુક્રવારે EDએ ઝારખંડના ખાણ અને ઉદ્યોગ વિભાગના સચિવ પૂજા સિંઘલ (IAS officer Pooja Singhal ) અને તેના નજીકના મિત્રોના 25 સ્થળો પર એક સાથે દરોડા પાડ્યા (ed detained ca suman and his brother in ranchi) હતા. દરોડાની સમગ્ર પ્રક્રિયા 14 કલાક અને 35 મિનિટ સુધી ચાલી (Summons to Pooja Singhal ) હતી. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીને પૂજા સિંઘલ (Industry department secretary Pooja Singhal) અને તેના નજીકના સહયોગીઓના આશરે 150 કરોડના રોકાણ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો મળ્યા છે. તેમજ તેમના સીએ સુમન કુમારના ઘરેથી 19 કરોડ 31 લાખ રૂપિયા રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ED અધિકારીઓએ હજુ સુધી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. તેમજ EDએ CA સુમન કુમાર અને તેના ભાઈ પવનને કસ્ટડીમાં લીધા છે.

ખાણ-ઉદ્યોગ વિભાગના સચિવ પૂજા સિંઘલના ઘરે દરોડા, CA અને તેના ભાઈની અટકાયત

CA પાસેથી 19 કરોડ 31 લાખ મળ્યા: દરોડા દરમિયાન, EDને પૂજા સિંઘલના(CA Suman trapped in ED's clutches) પતિ અભિષેક ઝાના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સુમન કુમારના સદર સ્થિત સોનાલી-મોનિકા એપાર્ટમેન્ટમાંથી 19.00 કરોડ 31 લાખથી વધુની રોકડ મળી. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીને પૂજા સિંઘલ અને તેના નજીકના સહયોગીઓ દ્વારા આશરે 150 કરોડના રોકાણ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. EDના અધિકારીઓ દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ માટે ભારત સરકારના નાણા વિભાગના અધિકારીઓનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે.

પૂજા સિંઘલ મનરેગા કૌભાંડમાં તપાસ હેઠળ છે: નોંધપાત્ર રીતે, 2000 બેચના IAS અધિકારી પૂજા સિંઘલ પણ ખુંટી અને ચત્રામાં મનરેગા કૌભાંડમાં તપાસ હેઠળ છે. EDએ અગાઉ મનરેગા કૌભાંડમાં જેઈ રામવિનોદ સિંહા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી. રામવિનોદ સિંહાની પૂછપરછમાં સામે આવેલા તથ્યોના આધારે EDએ પૂજા સિંઘલની ભૂમિકાની તપાસ શરૂ કરી હતી. મનરેગા કૌભાંડની સાથે સાથે અલગ-અલગ હોદ્દા પર રહીને નફો કમાઈને મની લોન્ડરિંગના પાસાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ, રાંચીની સાથે અનેક મહાનગરોમાં જમીન, ફ્લેટમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. પૂજા સિંઘલના પતિ અભિષેક ઝાની માલિકીની પલ્સ હોસ્પિટલ વિશે પણ EDને મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી છે.

ક્યાં દરોડા પડ્યાઃ મળતી માહિતી મુજબ EDની ટીમે ઝારખંડના પાંચ રાજ્યો રાંચી, પી. બંગાળના કોલકાતા, બિહારના મુઝફ્ફરપુર, દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું. EDની અલગ-અલગ ટીમોએ રાંચીમાં પૂજા સિંઘલના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન, કાંકે રોડ પર પંચવટી રેસિડેન્સીના બી બ્લોકના ફ્લેટ નંબર 104, સીએ સુમન કુમારની ઓફિસ અને નિવાસસ્થાન, પૂજા સિંઘલના પતિ અભિષેક ઝાની પલ્સ હોસ્પિટલ, સસરા કામેશ્વર પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઝાના મુઝફ્ફરપુર. મિથાનપુરા, પૂજા સિંઘલના ભાઈ અને માતા-પિતાના નિવાસસ્થાન, કોલકાતામાં સીએના એન્ટ્રી ઓપરેટર રૌનક અને પ્રાચી અગ્રવાલ, ભૂતપૂર્વ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર રાજેન્દ્ર કુમાર જૈનના રાજસ્થાનના જયપુરમાં રહેઠાણ સહિત કુલ 25 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

CRPF સાથે દરોડા પાડ્યા: EDએ IAS અધિકારી પૂજા સિંઘલ અને તેના નજીકના મિત્રો પર દરોડા પાડવામાં રાજ્ય પોલીસની મદદ લીધી ન હતી. આવું પહેલીવાર બન્યું જ્યારે સીઆરપીએફનો દરોડામાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. સામાન્ય રીતે, કેન્દ્રીય એજન્સીઓ રાજ્યમાં દરોડા દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસ પાસેથી બળ લે છે. પરંતુ જ્યારે EDની ટીમે દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે CRPFના જવાનોને એકસાથે તમામ જગ્યાએ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ પણ દરોડામાં સંપૂર્ણ ગુપ્તતા જાળવી રાખી હતી. EDના ચેન્નાઈ, કોલકાતા, મુંબઈના અધિકારીઓની ટીમ રાંચી આવી હતી.