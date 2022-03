નવી દિલ્હી: ભારત અને ગ્રીસ વચ્ચેના(Relations between India and Greece) બહુપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ગ્રીસના વિદેશ પ્રધાન નિકોસ ડેંડિયાસ (Greek Foreign Minister Nikos Dandias) મંગળવારે મોડી સાંજે બે દિવસની મુલાકાતે ભારત આવ્યા હતા. બુધવારે નવી દિલ્હીમાં વિદેશ પ્રધાન જયશંકર(External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar) અને દેંડિયાની મુલાકાત(Jaishankar and Dendia meeting) યોજાઈ હતી. બંને દેશો વચ્ચે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાતચીત થઈ હતી. વિદેશ પ્રધાન ડૉ એસ જયશંકરે ટિ્વટ કર્યું, 'ગ્રીસ સાથે મજબૂત અને મૈત્રીપૂર્ણ ચર્ચા, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક વિનિમય કાર્યક્રમ પર હસ્તાક્ષર કરવાની ઘોષણા કરવામા આવી હતી. ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સના સભ્યપદ માટે ગ્રીસના સમર્થનમાં આપનું સ્વાગત છે.

પ્રથમ મુલાકાત: નિકોસ દેંડિયાની ભારતની આ પ્રથમ મુલાકાત છે. વિદેશ પ્રધાન જયશંકર 26 જૂન 2021ના રોજ એથેન્સ ગયા હતા, જે દરમિયાન તેમને ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત અને ગ્રીસ લાંબા સમયથી ગાઢ અને મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો ધરાવે છે.

સહિયારી પ્રતિબદ્ધતા પર પણ ચર્ચા: બંને નેતાઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા પ્રત્યેની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતા પર પણ ચર્ચા કરી હતી. જેમાં દરિયાઈ કાયદાનો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો, યુક્રેન, ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર, પૂર્વીય ભૂમધ્ય સમુદ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિતના અન્ય મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રીસના વિદેશ પ્રધાન ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડુને પણ મળશે.

એથેન્સની મુલાકાત: ગ્રીસના વિદેશ પ્રધાનની મુલાકાત ગયા વર્ષે જૂનમાં વિદેશ પ્રધાનની એથેન્સની મુલાકાતને અનુસરે છે. મુલાકાતોનું આ આદાનપ્રદાન ભારત અને ગ્રીસ વચ્ચેના બહુપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.