પશ્ચિમ ચંપારણઃ બેતિયાના નરકટિયાગંજમાં (Alcohol News in Betiya) એક દારુડીયાએ પોલીસને અજીબ પડકાર આપ્યો હતો. પોતાને પત્રકાર ગણાવતા તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં કહ્યું કે, 'હું નશામાં છું, મને પકડીને બતાવો.' (Darudia himself called the police)એસ એચ ઓએ આ મામલાને હળવાશથી લીધો અને પહેલા તેને છોડી દીધો, પરંતુ નશાખોરના વારંવાર ફોન પર પોલીસ સ્ટેશને ટીમ બનાવી તેના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. યુવકને નશામાં ધૂત જોઈને એસ એચ ઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

દારૂડિયાએ ફોન કરી પકડવા પડકાર ફેંક્યોઃ આ ઘટના શિકારપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ચંકી ગામનો છે. નશાખોરનું નામ અમરેશ કુમાર સિંહ છે. જ્યારે પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને બ્રેથ એનાલાઈઝરથી તેની તપાસ કરી તો તે દારૂના નશામાં જોવા મળ્યો હતો. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી એક્સાઈઝ એક્ટ હેઠળ જેલમાં મોકલી આપ્યો હતો.

SHOએ આ રીતે વ્યસનીઓનો પડકાર સ્વીકાર્યોઃ શિકારપુરના એસ એચ ઓ અજય કુમારે જણાવ્યું કે, તેમના ઓફિસના મોબાઈલ નંબર પર ફોન આવ્યો. ત્યાંથી કહેવામાં આવ્યું કે હું નશામાં છું, મને પકડીને બતાવો. પહેલા તો એવું લાગ્યું કે કોઈ તોફાન કરી રહ્યું હશે. અમે તે સમયે તેની અવગણના કરી. પરંતુ તેના દ્વારા વારંવાર ફોન કરીને ચેલેન્જ આપવામાં આવી રહી હતી. તેમણે તે જ સમયે તેની ચેલેન્જ પણ સ્વીકારી.

ટીમ બનાવીને દરોડા પાડ્યા: એસ એચ ઓ અજય કુમારે તાત્કાલિક એક ટીમ તૈયાર કરી હતી. ફોન પર દર્શાવેલ સરનામે પહોંચ્યા બાદ દરોડા પાડ્યા હતા. તે સમય સુધી એસ એચ ઓને વિશ્વાસ ન હતો કે આ ફોન ખરેખર કોઈ શરાબી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. પણ જ્યારે અમરેશ નામનો માણસ તેની સામે ઝૂલતો ઊભો રહ્યો ત્યારે તેને નવાઈ લાગી. તરત જ બ્રેથ એનાલાઈઝર વડે દારૂનો નશો ચેક કરવામાં આવ્યો. યુવક ખૂબ નશામાં હતો. અમારી ટીમે તેને તરત જ પકડી લીધો.

બિહારમાં 2016થી દારૂબંધીઃ ઉલ્લેખનીય છે કે, બિહાર સરકારે 2016માં દારૂબંધીનો કાયદો લાગુ કર્યો હતો. કાયદા હેઠળ દારૂનું વેચાણ, પીવા અને ઉત્પાદન પર પ્રતિબંધ છે. શરૂઆતમાં, આ કાયદા હેઠળ, સંપત્તિ જપ્ત કરવાની અને આજીવન કેદની પણ જોગવાઈ હતી, પરંતુ 2018 માં સુધારા પછી, સજામાં થોડી છૂટ આપવામાં આવી.