ન્યૂઝ ડેસ્ક: શિયાળો આવતા જ (Tips to keep kids healthy in winter) બાળકોમાં શરદી અને ઉધરસની સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે. તેનું એક કારણ તેમની નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ કહી શકાય. જો આપણે તેમના રોજિંદા આહારમાં આરોગ્યપ્રદ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીએ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીએ તો શિયાળામાં તેઓ સ્વસ્થ રહેશે. વાસ્તવમાં, વારંવારની બીમારીને કારણે, બાળકો નબળા અને શરદી થવા લાગે છે, ઉધરસ અને તાવ તેમને વારંવાર પરેશાન કરવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં અમે તમને શિયાળાના કેટલાક એવા જ્યુસ વિશે જણાવીએ છીએ જે બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો ચાલો જાણીએ કે, શિયાળામાં તમારે તમારા (Drink these 5 juices for children in winter) બાળકોને અવશ્ય આ 5 વસ્તુઓનો જ્યુસ પીવડાવો.

શિયાળામાં બાળકોને આ 5 જ્યુસ પીવડાવો

દાડમનો રસઃ દાડમનો રસ શરીરમાં લોહીની ઉણપને દૂર કરે છે. જેના કારણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બને છે. આ જ્યુસ બનાવવા માટે દાડમને છોલીને તેના દાણા કાઢીને તેનો રસ કાઢી લો. હવે આ રસમાં થોડું કાળું મીઠું નાખીને બાળકોને આપો.

ગાજર-ટામેટાંનો રસઃ ગાજર અને ટામેટા બાળકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તે સ્વાદમાં પણ ખૂબ સારું છે. તેને બનાવવા માટે, તમે એક ગાજર અને એક ટામેટા લો અને તેનો રસ કાઢો. હવે તેમાં આદુનો નાનો ટુકડો નાખીને પીસી લો. આનું સેવન કરવાથી બાળકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઝડપથી વધે છે.

ગાજર, બીટ, સફરજનનો રસ: ગાજર, બીટ અને સફરજનમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઈબર અને વિટામિન હોય છે. તેના નિયમિત સેવનથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બને છે અને પાચનતંત્ર પણ સારું રહે છે. તેને બનાવવા માટે સૌપ્રથમ તેને છોલીને જ્યુસરમાં નાખો અને તેનો રસ કાઢો. હવે તેમાં કાળું મીઠું નાખીને તાજો પીવા માટે આપો.