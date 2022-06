જોધપુર: રાજસ્થાનના જોધપુર શહેરના સુરસાગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મંગળવારે રાત્રે બે યુવકો વચ્ચે ઝઘડો થયા બાદ બંને પક્ષો સામસામે (Dispute between two sides in Jodhpur) આવી ગયા. બંને પક્ષે વચ્ચે જોરદાર લાતો અને મુક્કાબાજી થઈ હતી. આ દરમિયાન કેટલાક લોકોને નાની-મોટી ઈજાઓ પણ થઈ હતી. એક યુવકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ધટનાની માહિતી મળતા સુરસાગર પોલીસે પહોંચીને લોકોને છુટા પાડયા હતા. આ વિસ્તારમાં કલમ 144 (Section 144 imposed in the area ) લાગુ કરવામાં આવી છે.

ભાજપ અને કોંગ્રેસના લોકો પહોંચ્યા ઘટનાસ્થળે: સુરસાગર પોલીસ સ્ટેશન (Surasagar police Station) વિસ્તારના રોયલ્ટી નાકા પાસે આવેલા રાજારામ સર્કલ પાસે બાબુ માળીનું પાણી પુરવઠાનું કામ ચાલે છે ત્યાં તેમના પુત્રનો ટેક્સી ડ્રાઈવર સાથે ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડાના થોડા સમય બાદ લોકોનું ટોળું ત્યાં એકઠું થઈ ગયું. આ ઘટના બાદ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને RAC (Rajasthan Armed Constabulary) સહિત પોલીસ દળ સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે અને પરિસ્થિતિ કાબુમાં લાવવામાં આવી છે. પોલીસે કેટલાક લોકોને કસ્ટડીમાં પણ લીધા છે. પોલીસે શહેરને પોતાના નિયંત્રણમાં લીધું છે. લોકોને સ્થળ પરથી હટાવ્યા બાદ પોલીસે પ્રબુદ્ધ લોકો સાથે વાતચીત પણ કરી હતી. DCP વંદિતા રાણાએ કહ્યું છે કે, સ્થળ પર શાંતિ હોવી જોઈએ. તમામ અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર છે. આ ઘટનાની માહિતી મળતા જ ભાજપ અને કોંગ્રેસના લોકો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા (People from BJP and Congress also reached) હતા.