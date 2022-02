નવી દિલ્હી: સંસદના બંને ગૃહો-લોકસભા અને રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા(Discussion on Lok Rajya Sabha Thank Proposal) આજથી શરૂ થશે. આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરવા અને ભાજપ વતી ચર્ચા શરૂ કરવા માટે વક્તાઓની પસંદગી કરતી વખતે પક્ષ અને સરકારના વ્યૂહરચનાકારોએ ચૂંટણીના રાજ્યોનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે. રાજ્યસભામાં પણ ભાજપે ઉત્તર પ્રદેશના સાંસદ અને રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર પાર્ટી વતી પહેલા બોલવાની જવાબદારી સોંપી છે. રાજ્યસભામાં ભાજપ વતી આભાર પ્રસ્તાવ (Discussion Motion of Thanks in Rajya Sabha) પર બોલનાર ગીતા શાક્ય ઉર્ફે ચંદ્રપ્રભા પ્રથમ વક્તા હશે. આ ઉપરાંત ગીતા શાક્ય ઇટાવા થી આવે છે. તેને સમાજવાદી પાર્ટીનો ગઢ કહેવામાં આવે છે.

ભાજપ પ્રથમ વક્તા

ભાજપ વતી, રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર લોકસભામાં (Thank Proposal in the Lok Sabha) બોલનાર પ્રથમ વક્તા ઉત્તર પ્રદેશના બસ્તીથી લોકસભાના સાંસદ હરીશ દ્વિવેદી હશે. પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં ભાજપ વતી બોલનારા (Speaking on Behalf of BJP in Lok Sabha) અન્ય વક્તાઓ પણ ઉત્તર પ્રદેશના જ હશે. હરીશ દ્વિવેદી બાદ ભાજપે પાર્ટી વતી ઠરાવના સમર્થનમાં બોલવાની જવાબદારી ઉત્તર પ્રદેશના બાંસગાંવના લોકસભા સાંસદ કમલેશ પાસવાનને સોંપી છે. આ બંને સાંસદો પૂર્વાંચલથી આવે છે.

રાજ્યસભામાં ભાજપ વતી, ઠરાવની તરફેણમાં બોલનાર બીજા વક્તા અન્ય ચૂંટણી રાજ્ય પંજાબમાંથી હશે. ગીતા શાક્ય પછી, રાજ્યસભામાં બોલનાર બીજેપીના બીજા સ્પીકર પંજાબના રાજ્યસભાના સાંસદ શ્વેત મલિક હશે. મલિક પંજાબ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે અને તેમને રાજ્યના દિગ્ગજ નેતા માનવામાં આવે છે. સાથે જ કોંગ્રેસ પણ આ તક ગુમાવવા માંગતી નથી. આવી સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ આ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાની જવાબદારી રાહુલ ગાંધીને આપી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર રાહુલ ગાંધી લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ચર્ચા શરૂ કરશે.

વડાપ્રધાન મોદીની આભાર પ્રસ્તાવ જવાબ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 7 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભા (Lok Sabha PM Narendra Modi) અને 8 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપી શકે છે. રાજ્યસભાની (ઉપલા ગૃહ) બેઠક સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે કોવિડ-19 મહામારીને કારણે બંને ગૃહોની બેઠક અલગ-અલગ સમયે યોજાશે. 2 ફેબ્રુઆરી લોકસભાની કાર્યવાહી (Proceedings of the Lok Sabha) સાંજે 4 થી 9 વાગ્યા સુધી ચાલશે.

ભાજપ બંને વક્તા સૌથી મહત્વપૂર્ણ

માહિતી અનુસાર, ભાજપ વતી લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ (Motion of Thanks to President) પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર બોલનાર પ્રથમ અને બીજા બંને વક્તા સૌથી મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશના હશે. બજેટ સત્ર દરમિયાન કુલ 29 બેઠકો યોજાશે, જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં 10 બેઠકો અને બીજા તબક્કામાં 19 બેઠકો યોજાશે.

