જયપુર: દિવાળીનો માહોલ હશે તો બજાર મીઠાઈઓ અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓથી શણગારાશે. આપણા દેશમાં, તહેવારો પર એક પછી એક સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ અને વાનગીઓ બનાવવાની પરંપરા છે, એટલે કે, દરેક પ્રકારના સ્વાદ ડિનર ટેબલ પર હાજર છે. હવે આવા ખોરાક જોઈને મન લલચાય છે. પરંતુ સ્વાદ માટેનો આ લોભ દાયાબિટીસથી (precautions for diabetics patient in diwali) પીડીત લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, આવા લોકોએ વધુ સાવચેત (health precautions in diwali) રહેવું જોઈએ.

શું કહે છે તબીબોઃ તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર દિવાળી પછી ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં શુગર શૂટની સમસ્યા ઘણી જોવા મળે છે. આટલું જ નહીં, આ સિવાય અન્ય પ્રકારની સમસ્યાઓ છે, જેનો ડાયાબિટીસના દર્દીઓને આહારમાં બેદરકારીને કારણે સામનો કરવો પડે છે. જયપુરના જનરલ ફિઝિશિયન ડૉ. સમીર સિંહ જણાવે છે કે, દિવાળીના અવસર પર લોકો મળવાની અને મીઠાઈઓ અને વાનગીઓની આપલે કરવાની પરંપરા છે. એક તરફ તહેવારના અવસર પર સામાન્ય ખોરાકમાં વાનગીઓમાં વધુ વધારો થાય છે, જ્યારે મોટાભાગના લોકોના આહારમાં ચા, ઠંડા પીણા, મીઠાઈઓ અથવા વાનગીઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અન્ય લોકો ઘરે મળવા જાય છે અથવા જ્યારે મહેમાનો આવે છે ત્યારે તેમના ઘરે જથ્થો વધે છે. આ બધી બાબતો સ્વસ્થ વ્યક્તિની તબિયત બગડી શકે છે, આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જી શકે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સમસ્યા: સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે, તહેવારોના અવસર પર ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાથી પીડિત લોકો ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને બાળકો ખાવા પીવાની અવગણના કરવા લાગે છે. જેનું પરિણામ તેમનામાં બ્લડ સુગરના સ્તરમાં વધારો થવાના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. ડૉ. સમીર સિંહ જનરલ ફિઝિશિયન જયપુર સમજાવે છે કે, દિવાળી એ એક એવો પ્રસંગ છે જ્યારે હવામાનમાં ફેરફાર, પ્રદૂષણ અને અન્ય ઘણા કારણોને લીધે અનેક પ્રકારના રોગો અને ચેપ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે. જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સમસ્યાઓ પ્રમાણમાં વધુ વધી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આવી ઘટનાઓ પ્રત્યે વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

કેવો છે આહારઃ ડૉ. સમીર સિંહ જણાવે છે કે, શુદ્ધ ખાંડ અને મેદાનું સેવન ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. પરંતુ તહેવાર નિમિત્તે મોટાભાગની મીઠાઈઓ શુદ્ધ ખાંડમાંથી બનાવવામાં આવે છે. મઠરી અને વાનગીઓનું ઉત્પાદન પણ મેડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી આવો આહાર ટાળવો જોઈએ. મેદાને બદલે ઘઉં અથવા અન્ય આખા અનાજમાંથી બનેલી આવી વાનગીઓનું સેવન કરવું વધુ સારું છે, જેમાં તેની તૈયારીમાં તેલનો ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય એવો ખોરાક વધુ સારો છે.

ડૉક્ટરની સલાહ: આ સિવાય રિફાઈન્ડ ખાંડમાં બનેલી મીઠાઈને બદલે ગોળ, ખજૂર કે અંજીરમાંથી બનેલી મીઠાઈઓને પ્રાધાન્ય આપવું વધુ સારું છે. પરંતુ ડાયાબિટીસના પીડિતો તેનું સેવન કરી શકે છે કે નહીં, જો હા, તો તેનું સેવન કેટલી માત્રામાં કરી શકાય, તે હંમેશા તેમના ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ નક્કી કરવું જોઈએ. કારણ કે, તે પીડિતાની ગંભીરતા અને આ બાબતો પ્રત્યેની તેની સંવેદનશીલતા પર નિર્ભર કરે છે. જો મીઠાઈઓ અને વાનગીઓની જગ્યાએ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને ફ્રૂટ્સનું સેવન કરવામાં આવે તો તે હંમેશા સારું અને વધુ સુરક્ષિત રહે છે.