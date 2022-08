નવી દિલ્હી: કોમર્શિયલ પાયલોટ લાયસન્સ (Transgeders become oilot) માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ માટેનો રસ્તો થોડો સરળ બની ગયો છે. ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના નિયમનકાર ડીજીસીએ (DGCA) એ બુધવારે આવા લોકોની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન (Assessment of fitness) કરવા માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરી હતી. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (Directorate General of Civil Aviation) એ ગયા મહિને મીડિયા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, નિયમનકારે એડમ હેરી (A transgender person from Kerala)ને કોમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ આપવાની ના પાડી હતી.

ફિટનેસ સર્ટીફિકેટ : અહેવાલોને સાચા નથી ગણાવતા, ડીજીસીએએ તે સમયે કહ્યું હતું કે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિને ફિટનેસનું તબીબી પ્રમાણપત્ર (Medical certificate) જારી કરી શકાય છે, જો કે તેમને "કોઈપણ તબીબી, માનસિક અથવા માનસિક બીમારી ન હોય". ડીજીસીએ (DGCA) એ બુધવારે તેની માર્ગદર્શિકામાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રાન્સજેન્ડર અરજદારની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન તેમની કાર્યકારી ક્ષમતા અને વિકલાંગતાના જોખમના મૂલ્યાંકનના સિદ્ધાંતોને અનુસરીને કરવામાં આવશે.

ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન : તેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આવા ટ્રાન્સજેન્ડર અરજદારો, જેઓ હોર્મોન થેરાપી લઈ રહ્યા છે અથવા છેલ્લા પાંચ વર્ષથી લિંગ પરિવર્તનની સર્જરી કરાવી રહ્યા છે, તેમની માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ તપાસવામાં આવશે.