ચંડીગઢ: ફર્લો પર જેલની બહાર રહેલા ગુરમીત રામ રહીમને (Ram Rahim be kept in Z Plus security) હવે Z પ્લસ સુરક્ષામાં રાખવામાં આવશે. આ સંબંધમાં ADG, CID વતી રોહતક રેન્જ કમિશ્નરને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમને ગૃહ મંત્રાલય તરફથી ઇનપુટ મળ્યા છે કે રામ રહીમને ખાલિસ્તાની આતંકવાદીઓનો ખતરો છે. આ સિવાય સજા પહેલા પણ તેને ધમકીઓ મળતી રહી છે. આ ખતરાને જોતા ગુરમીત રામ રહીમની સુરક્ષા વધુ કડક કરવી જરૂરી છે.

રામ રહીમને 3 અઠવાડિયાની રજા કરી હતી મંજૂર

7 ફેબ્રુઆરીએ હરિયાણા જેલ પ્રશાસને રામ રહીમને 3 અઠવાડિયાની રજા મંજૂર કરી હતી. હરિયાણા સરકારના આ નિર્ણય સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેના પર સુનાવણી કરતા પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટે (Punjab Haryana High Court ) હરિયાણા સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે. ગુરમીતને છૂટા કરવા સામે હાઈકોર્ટમાં 23 ફેબ્રુઆરીએ સુનાવણી થવાની છે. હાલમાં તે પોતાના પરિવાર સાથે ગુરુગ્રામમાં પોતાના ટેન્ટમાં રહે છે.

રામ રહીમની ફર્લો સામે કોણે અરજી દાખલ કરી?

પંજાબના સામના મતવિસ્તારમાંથી રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 56 વર્ષીય અપક્ષ ઉમેદવાર પરમજીત સિંહ સોહાલીએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજીમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, ડેરા પ્રમુખ રામ રહીમને એવા સમયે ફર્લો આપવામાં આવ્યો છે જ્યારે પંજાબમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેના કારણે પંજાબમાં શાંતિ ડહોળવાનો ભય છે. અરજી અનુસાર ડેરા પંજાબના કેટલાક વિસ્તારોમાં પ્રભાવનો દાવો કરી રહ્યું છે, ડેરા પ્રમુખની મુક્તિ રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણી પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે.

ડેરા પ્રમુખે શ્રેણીબદ્ધ ઘૃણાસ્પદ અને કુખ્યાત કૃત્યો કર્યા : પરમજીત સિંહ સોહાલી

અરજદાર પંજાબના પટિયાલા જિલ્લાના ભડસોન ગામનો રહેવાસી છે. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેણે હરિયાણા સરકારને ફર્લો રદ કરવા માટે મેમોરેન્ડમ આપ્યું હતું, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. ડેરા ચીફ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જમીન પર તેની ગેરકાયદેસરતાને ચલાવી શકે છે, કારણ કે તેના ઘણા સહયોગીઓ ખોટા કામો કરીને ફરાર છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ડેરા પ્રમુખે શ્રેણીબદ્ધ ઘૃણાસ્પદ અને કુખ્યાત કૃત્યો કર્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમને પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ફર્લો પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ તબક્કે તેમની મુક્તિ પંજાબમાં યોજાનારી નિષ્પક્ષ વિધાનસભા ચૂંટણીની ભાવના વિરુદ્ધ છે.

શું છે સમગ્ર મામલો

ડેરા પ્રમુખ ગુરમીત રામ રહીમને 25 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ રોહતકની સુનારિયા જેલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. પંચકુલાની CBI કોર્ટમાં પ્રોડક્શન દરમિયાન મોટા પાયે હિંસા થઈ હતી. આ પછી તેને હેલિકોપ્ટર દ્વારા સુનારિયા જેલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. 28 ઓગસ્ટના રોજ જેલ પરિસરમાં જ CBIની વિશેષ અદાલત યોજાઈ હતી. CBI જજ જગદીપ સિંહે રામ રહીમને બે સાધ્વીઓના યૌન શોષણ કેસમાં 10 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી હતી. જાન્યુઆરી 2019માં CBIની વિશેષ અદાલતે પત્રકાર રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યા કેસમાં રામ રહીમને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી. ઓક્ટોબર 2021માં ડેરાના પૂર્વ મેનેજર રણજીત સિંહની હત્યાના કેસમાં રામ રહીમને પણ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.