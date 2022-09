નવી દિલ્હીઃ ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા રોહિંગ્યા મુસ્લિમોના બાળકો માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ (inaugurate school for children of rohingya) આપવાના દિલ્હીના નિર્ણયને લઈને હોબાળો થયો છે. રોહિંગ્યા મુસ્લિમોના બાળકો માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ બનાવવાનો નિર્ણય કેજરીવાલ સરકાર દ્વારા દિલ્હીના નાનખેડી ગામની માધ્યમિક શાળામાં લેવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી નાનાખેડી ગામના લોકો ગામની સરકારી શાળાની બહાર બેસીને રોહિંગ્યાઓને શાળામાં વસાવવાના નિર્ણય સામે આંદોલન (nanakhedi villagers protest for rohingya) ચલાવી રહ્યા છે.

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, આજે એક સપ્તાહથી વધુ સમય વીતી ગયો છે અને ન તો દિલ્હી સરકારે પોતાનો નિર્ણય બદલ્યો છે અને ન તો ગ્રામજનોએ તેની સામે પોતાનો જુસ્સો તોડ્યો છે. દિલ્હી સરકારના આ નિર્ણય સામે મહિલાઓ પણ આ આંદોલનમાં સક્રિયપણે ભાગ લઈ રહી છે. જ્યારે મહિલાઓ સાથે આ અંગે વાત કરી તો તેઓએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, 10 વર્ષ લાગે કે 20 વર્ષ, જ્યાં સુધી કેજરીવાલ સરકાર રોહિંગ્યાઓ માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલનો નિર્ણય પાછો ખેંચી ન લે ત્યાં સુધી તેઓ વિરોધ ચાલુ રાખશે.

તેમણે કહ્યું, 'મરી જશે - ગાયબ થઈ જશે, પરંતુ રોહિંગ્યાને (school for children of rohingya in nankhedi) અહીં સ્થાયી થવા દેશે નહીં. ગામની જમીન તેમના વડવાઓ અને તેમના વડવાઓની છે અને તે કેજરીવાલને તેના પર રોહિંગ્યાઓને વસાવવા દેશે નહીં. અહીંના બાળકોની શાળાને કંગન હેડીમાં શિફ્ટ કરવા અને રોહિંગ્યા મુસ્લિમોના બાળકો માટે સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન માટે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ બનાવવાના નિર્ણયની ટીકા કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આ અમારી જમીન છે, કેજરીવાલની નહીં. તે જ સમયે, તેમણે ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, તે છેલ્લા આઠ દિવસથી અહીં બેઠી છે, પરંતુ આજ સુધી તેના ધારાસભ્ય ગુલાબ સિંહ તેને કંઈ પૂછવા કે તેની હાલત જોવા પણ આવ્યા નથી.

12મા ધોરણ સુધી શાળાઃ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, આ શાળામાં ફક્ત તેમના બાળકો જ ભણશે અને તેને વધારીને 12મા ધોરણ સુધી કરવી જોઈએ. રોહિંગ્યાઓને અહીં વસાવવાથી ગામમાં અપરાધની ઘટનાઓ વધશે અને તેઓ આવું થવા દેશે નહીં. ગામમાં દવાખાનું બનાવો. એટલા માટે જ્યાં સુધી કેજરીવાલ તેમના નિર્ણયો પાછા ન લે ત્યાં સુધી તેઓ અહીં જ રહેશે. જણાવી દઈએ કે 28 ઓગસ્ટના રોજ દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અને નાયબ મુખ્યપ્રધાનએ રોહિંગ્યા મુસ્લિમોના બાળકો માટે શાળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પછી ગ્રામજનો ભૂખ હડતાળ પર બેસી ગયા.