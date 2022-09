નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય રાજ્ય પ્રધાન મીનાક્ષી લેખીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, આજની બેઠક ઐતિહાસિક હતી, આ એક ખાસ બેઠક હતી. નિર્ણય સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. રાજપથ (Delhi Rajpath will now be a duty path Kartyvapath) પહેલા કિંગ્સવે તરીકે ઓળખાતો હતો. આપણે ગુલામીની દરેક નિશાની બદલવી પડશે.

બ્રિટિશ કાળમાં રાજપથને કહેવામાં આવતું હતું કિંગ્સવે : જયસિંહ માર્ગ સ્થિત NDMC મુખ્યાલયમાં યોજાયેલી બેઠકમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન મીનાક્ષી લેખી, સતીશ ઉપાધ્યાય, કુલજીત ચહલ સહિત લગભગ તમામ સભ્યોએ હાજરી આપી હતી. દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અને NDMC સભ્ય અરવિંદ કેજરીવાલ ફરી એકવાર બેઠકમાં હાજર રહ્યા ન હતા. આ બેઠકમાં રાજપથનું નામ બદલવાના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ બેઠકમાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. મીનાક્ષી લેખીએ કહ્યું કે, હવે 'ઇન્ડિયા ગેટ પર નેતાજીની પ્રતિમાથી લઈને રાષ્ટ્રપતિ ભવન સુધીનો સમગ્ર માર્ગ અને વિસ્તાર કર્તવ્યપથ (Delhi Rajpath will now be a duty path Kartyvapath) તરીકે ઓળખાશે. બ્રિટિશ કાળમાં રાજપથને કિંગ્સવે કહેવામાં આવતું હતું.

વડાપ્રધાન મોદી સેન્ટ્રલ વિસ્ટા એવન્યુનું ઉદ્ઘાટન કરશે : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાની કિલ્લા પરથી તમામ ગુલામીમાંથી મુક્ત થવાની વાત કરી છે, ત્યારથી જ રાજપથનું નામ બદલવા પર મંથન શરૂ થઈ ગયું છે. આ એપિસોડમાં, ઘણા વર્ષો પછી, સરકારે હવે બે દિવસ પહેલા રાજપથને ફરજ માર્ગ તરીકે નામ આપવાની જાહેરાત કરી છે. 8 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન મોદી સેન્ટ્રલ વિસ્ટા એવન્યુનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

રાજપથનો ઈતિહાસ : NDMCના (નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ) ભૂતપૂર્વ અધિકારી અને લ્યુટિયન્સ દિલ્હી પર અનેક પુસ્તકો લખનાર મદન થાપલિયાલ જણાવે છે કે, રાયસીના હિલ્સ પરના રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી ઈન્ડિયા ગેટ સુધીના ત્રણ કિલોમીટર લાંબા રસ્તાનું નામ રાજપથ રાખવામાં આવશે. 1955 પહેલા આ રોડ કિંગ્સવે તરીકે ઓળખાતો હતો. જ્યાં માત્ર રાજાઓને જ જવાની છૂટ હતી. અંગ્રેજોના સમયમાં અંગ્રેજ શાસકોના મહત્વના અધિકારીઓ જ આ માર્ગ પરથી પસાર થતા હતા. અંગ્રેજોએ રાજા જ્યોર્જ પંચમના માનમાં રાજપથ કિંગ્સવે નામ આપ્યું હતું. જેઓ વર્ષ 1911માં દિલ્હી દરબારમાં ભાગ લેવા આવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે, આ સમયે દિલ્હીને ભારતની રાજધાની બનાવવામાં આવી હતી અને તે પહેલા ભારતની રાજધાની કોલકાતા હતી. આ સમયે આ કિંગ્સવેનો અર્થ રાજાનો માર્ગ હતો.

વર્ષ 1955માં આ કિંગ્સવેનું નામ બદલવાનો કર્યો હતો નિર્ણય : વર્ષ 1947માં જ્યારે ભારતને અંગ્રેજોથી આઝાદી મળી ત્યારે ભારતમાં ઘણા સુધારાઓ થયા હતા. અંગ્રેજોની પ્રશંસા કરતી જગ્યાઓના નામ બદલવામાં આવ્યા અને ઘણી જગ્યાઓ સામાન્ય નાગરિકો માટે ખોલવામાં આવી. તેમાં રાજપથ પણ સામેલ હતો. 1947માં ભારત આઝાદ થયું અને જવાહરલાલ નેહરુ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા હતા. તેમણે વર્ષ 1955માં આ કિંગ્સવેનું નામ બદલવાનો નિર્ણય કર્યો અને તેનું નામ રાજપથ રાખ્યું. તેનું નામ રાજ એટલે કે લોકશાહી સાથે સંકળાયેલા હોવાથી રાખવામાં આવ્યું હતું. જણાવીદએ કે, તેની નજીક એક રસ્તો છે, જેનું નામ જનપથ છે.