નવી દિલ્હી: દિલ્હીના કરોલ બાગ વિસ્તારના ફિલ્મીસ્તાન વિસ્તારની એક પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકાએ ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થીનીને બાલ્કનીમાંથી નીચે ફેંકી દીધો. (teacher threw the student down from the balcony) હતો. ઘટના મોડેલ બસ્તી સ્થિત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગર્લ્સ સ્કૂલની છે. પહેલા માળની બાલ્કનીમાંથી પટકાયા બાદ ઈજાગ્રસ્ત થયેલી બાળકીને હિન્દુ રાવ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. વંદના નામની આ બાળકીની હાલત હવે ખતરાની બહાર છે. જોકે, શિક્ષકે આવું કેમ કર્યું તે જાણી શકાયું નથી.

પોલીસે આરોપી શિક્ષક ગીતા દેશવાલને કસ્ટડીમાં લીધો: દિલ્હી પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર લગભગ 11.15 વાગ્યે એક વ્યક્તિએ પીએસ ડીબીજી રોડના બીટ ઓફિસરને આ ઘટના વિશે જાણ કરી. તેણીએ જણાવ્યું કે, શાળાના શિક્ષકે પાંચમા ધોરણના વિદ્યાર્થીને પહેલા માળે આવેલા વર્ગમાંથી બહાર ફેંકી દીધો છે. માહિતી મળતા જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ત્યારે બાળકોના સંબંધીઓએ શાળાની બહાર હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ કેસમાં આરોપી શિક્ષક ગીતા દેશવાલને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ગીતા દેશવાલે પહેલા પેપર કાપવાની કાતર વડે વંદનાની હત્યા કરી અને પછી છોકરીને પહેલા માળેથી નીચે ફેંકી (teacher threw the student down in delhi) દીધી.

સગા-સંબંધીઓએ હંગામો મચાવ્યો: આ સમગ્ર મામલે હોબાળો મચાવતા વિદ્યાર્થીઓના સબંધીઓનું કહેવું છે કે, આ શાળામાં શિક્ષણ જ નથી. ભૂતકાળમાં પણ શિક્ષકે અનેક બાળકોને માર માર્યો છે. આ અંગે ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોઈ સુનાવણી નથી. હંગામો મચાવનાર સંબંધીઓનું કહેવું છે કે, આ બાળકી સિવાય અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ શાળાના શિક્ષકે માર માર્યો (teacher slap the student down in delhi) છે, પરંતુ દર વખતે અમને લાગતું હતું કે કદાચ બાળકોની ભૂલ હશે. પરંતુ અહીં શિક્ષકે આજે હદ વટાવી દીધી છે.

ઘણા વિદ્યાર્થીઓને કાતર વડે મારવામાં આવ્યો: એક નાની છોકરીને પહેલા માળની બાલ્કનીમાંથી નીચે ફેંકી દેવામાં આવી. અનેક વિદ્યાર્થીઓને કાતરથી માર્યા છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આવા શિક્ષકને કડકમાં કડક સજા મળવી જોઈએ. આ શાળામાં સરકારે તપાસ કરવી જોઈએ કે, છેલ્લી શાળાની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે? હાલમાં, આરોપી મહિલા શિક્ષિકાને પોલીસે કસ્ટડીમાં લઈ લીધી છે અને વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધીને દરેક એંગલથી મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

નાયબ પોલીસ કમિશનરે શું કહ્યું: મધ્ય જિલ્લાના નાયબ પોલીસ કમિશનર શ્વેતા ચૌહાણે કહ્યું કે, 16 ડિસેમ્બરે સવારે લગભગ 11.15 વાગ્યે એક સ્થાનિક વ્યક્તિએ પોલીસને યુવતીને ફેંકી દેવાની જાણ કરી હતી. માહિતી મળતા જ બડા હિન્દુ રાવ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ તેમના સ્ટાફ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક શાળા મોડલ બસ્તીની ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થિની વંદનાને પહેલા શાળાના શિક્ષક ગીતા દેશવાલ દ્વારા પેપર કાપવાની નાની કાતરથી ફટકારવામાં આવી હતી અને પછી તેને શાળાના પહેલા માળેથી નીચે ફેંકી દેવામાં આવી (teacher threw the student down from the balcony in delhi) હતી. પોલીસે હત્યાના પ્રયાસની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. શાળાના શિક્ષકને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.