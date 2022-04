દિલ્હી: દિલ્હીના હૈદરપુર વિસ્તારમાં (Murder Case In Delhi) ગુરુવારે એક ભયાનક ઘટનામાં (Delhi mother kills three month old daughter) એક માતાએ તેની ત્રણ મહિનાની પુત્રીની હત્યા કરી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પતિ-પત્ની વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા (Child strangled to death by mother Delhi) થયા બાદ આ ગુનો થયો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, પૂર્વ એક સુથાર છે અને તેની પત્ની અને પુત્રી સાથે આ વિસ્તારમાં ભાડે રહેતો હતો.

આ ગુનો ત્યારે બન્યો જ્યારે યુવક કામ (Delhi Crime) પર જઈ રહ્યો હતો અને ઝઘડા બાદ તેની પત્નીએ બાળકનું ગળું દબાવી દીધું. મકાનમાલિકે આ ઘટના અંગે પોલીસને જાણ કરી, જે તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. "આ બન્યું ત્યારે યુવક તેની નોકરી પર હતો. આ દંપતીએ વસાહતમાં નામ બદનામ કર્યું છે. મકાનમાલિકે તેને ઘણી વખત પ્લોટ ખાલી કરવા કહ્યું હતું, જેના માટે તે સંમત થયા હતા.

