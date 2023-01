નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ દિલ્હીના નારાયણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં રવિવારે સાંજે લિફ્ટ પડી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત (Three laborers died due to lift fall in delhi) થયા હતા. જ્યારે એક વ્યક્તિ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. તેની હાલત ગંભીર છે. (lift collapse at Delhi)

લિફ્ટ પડી જતાં ત્રણના મોત: દિલ્હીમાં ફેક્ટરીની લિફ્ટ પડી જવાથી લિફ્ટમાં ફસાયેલા ચાર લોકોને સ્થળ પરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તમામને ડીડીયુ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરોએ ત્રણ મજૂરોને મૃત જાહેર કર્યા હતા, જ્યારે ઘાયલ સૂરજને ગંભીર હાલતને કારણે BLK હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. મૃતકોની ઓળખ કુલવંત સિંહ, દીપક કુમાર અને સની તરીકે થઈ છે. ત્રણેય મૃતકો ઈન્દ્રપુરી અને કિરાડીના પ્રેમ નગર વિસ્તારના રહેવાસી હતા.

રાહત કાર્ય શરૂ: ઘટનાની જાણ થતાં નારાયણ પોલીસ સ્ટેશન ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા હતા. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટના ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર ઘનશ્યામ બંસલે જણાવ્યું કે સાંજે 5:47 વાગ્યે નરૈના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાના એ બ્લોકમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં લિફ્ટ તૂટવાની માહિતી મળી હતી. માહિતી મળ્યા બાદ સ્થાનિક પોલીસની સાથે ફાયર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમને ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. તમામ ટીમોએ સ્થળ પર રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું હતું.

નિયમોનું ઉલ્લંઘન: મળતી માહિતી મુજબ જે ફેક્ટરીમાં આ અકસ્માત થયો તેની લિફ્ટમાં પાન મસાલો બનાવવામાં આવે છે. ફેક્ટરીમાં બે પ્રકારની લિફ્ટ છે. સામાન લિફ્ટમાં લઈ જવામાં આવે છે. જ્યારે અન્યનો ઉપયોગ કર્મચારીઓની અવરજવર માટે થાય છે. ક્યારેક આ નિયમનું ઉલ્લંઘન પણ થાય છે. માલસામાન વહન કરતી લિફ્ટમાં કામદારો પણ અવરજવર કરે છે. એવી આશંકા છે કે કર્મચારીઓની લિફ્ટમાં સામાન લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો, જેના કારણે આ અકસ્માત થયો હતો.

લિફ્ટની ચેન ઘણી જગ્યાએ તૂટેલી: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ફેક્ટરીમાં લગાવવામાં આવેલી લિફ્ટનું લાયસન્સ ચેક કરવામાં આવશે. આ સાથે એ પણ તપાસ કરવામાં આવશે કે સમયાંતરે લિફ્ટની તપાસ કરવામાં આવી હતી કે નહીં. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે લિફ્ટની ચેન ઘણી જગ્યાએ તૂટેલી જોવા મળી છે, જેના કારણે એવી આશંકા છે કે લિફ્ટ લાંબા સમયથી સર્વિસ કરવામાં આવી નથી.