નવી દિલ્હીઃ શુક્રવારે દિલ્હીના (Chhath Puja in delhi ) યમુના ઘાટ પર પશ્ચિમ દિલ્હીના બીજેપી સાંસદ પરવેશ વર્મા અને દિલ્હી જલ બોર્ડના અધિકારી સંજય શર્મા વચ્ચે યમુનામાં કેમિકલ નાખવાને લઈને બોલાચાલી થઈ હતી, ત્યારબાદ અધિકારી સંજય શર્માએ પરવેશ વર્મા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. દિલ્હી. કે કાલિંદી કુંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ અધિકારી સંજય શર્માએ બતાવ્યું છે કે (Sanjay Sharma took bath with Yamuna water ) કેમિકલ રેડ્યા બાદ યમુનાના પાણીમાં કોઈ આડઅસર થતી નથી.

દિલ્હી જલ બોર્ડના ડાયરેક્ટર સંજય શર્માએ કહ્યું કે જ્યારથી અમે યમુનામાં ફીણ ઘટાડવા માટે કેમિકલ નાખીએ છીએ, ત્યારથી અમે યમુનાના પાણીના સેમ્પલ લઈ રહ્યા છીએ અને તેને ટેસ્ટિંગ માટે લેબમાં મોકલી રહ્યા છીએ. તપાસ બાદ સામે આવ્યું છે કે કેમિકલ ઉમેર્યા બાદ યમુનાના પાણીમાં કોઈ આડઅસર થતી નથી. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે આ કેમિકલ દાખલ થયા બાદ માછલીઓમાં વધુ સુધારો આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે યમુનાના પાણીમાં કેમિકલ ઉમેર્યા પછી કોઈ આડઅસર થઈ નથી, પરંતુ યમુના સ્વચ્છ થઈ ગઈ છે.

વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ : શુક્રવારે બીજેપી સાંસદ પ્રવેશ વર્મા કાલિંદી કુંજ યમુના ખાતે યમુના ઘાટ પર ગયા હતા. અહીં તેમની જલ બોર્ડના અધિકારી (Delhi Jal Board officer Sanjay Sharma) સંજય શર્મા સાથે દલીલ થઈ હતી, જેમણે યમુનાના પાણીમાં ફીણ ખતમ કરવા માટે કેમિકલનો છંટકાવ કર્યો હતો. સાંસદે અધિકારી વિરુદ્ધ અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. હવે અધિકારીએ યમુનાના પાણીથી સ્નાન કરીને બતાવ્યું છે કે યમુનામાં રસાયણો રેડવાની કોઈ આડઅસર નથી.