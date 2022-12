નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી હાઈકોર્ટે દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં તૈનાત અર્ધલશ્કરી દળોના (paramilitary forces officers) અધિકારીઓને મોટી રાહત આપી છે. હકીકતમાં,(Delhi HC ordered the government for hra to army હાઈકોર્ટે સરકારને આદેશ આપ્યો છે કે જો સૈન્ય અધિકારીઓ તેમના પરિવારોને શહેરોમાં અથવા તેમની પસંદગીના અન્ય સ્થળોએ ભાડાના મકાનોમાં રાખે છે, તો તેમને હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)નો લાભ આપવામાં આવે. અત્યાર સુધી આ સુવિધા માત્ર અધિકારી અને જવાનથી નીચેના રેન્કના કર્મચારીઓ માટે જ ઉપલબ્ધ હતી.

જરૂરી પગલાં: કોર્ટે કહ્યું કે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)નો લાભ માત્ર PBOR (ઓફિસર રેન્કથી નીચેના જવાનો) પૂરતો મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ, (delhi hc )પરંતુ લાયકાત મુજબ જવાનોના રેન્ક અનુસાર તમામ કર્મચારીઓને મળવો જોઈએ. ન્યાયાધીશ સુરેશ કુમાર કૈતની આગેવાની હેઠળની દિલ્હી હાઈકોર્ટની બેંચે કહ્યું કે અરજદારની તરફેણમાં આપવામાં આવેલા આ ચુકાદાના છ અઠવાડિયાની અંદર ગૃહ મંત્રાલય તેમજ નાણા મંત્રાલય સાથે પરામર્શ કરીને જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ, જેથી તે અરજદારની તરફેણમાં HRA નો લાભ આપવામાં આવે તો જઈ શકે છે.

HRAનો લાભ: દિલ્હી હાઈકોર્ટનો આ આદેશ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)ના 9 અધિકારીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીની સુનાવણી બાદ આવ્યો છે. જેમાં આ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમના સંબંધીઓ વિવિધ જગ્યાએ ભાડેથી રહેવાના છે, પરંતુ આ માટે તેમને સરકાર તરફથી કોઈ સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. તેમણે કહ્યું કે, સાતમા પગાર પંચે એવી પણ ભલામણ કરી હતી કે સેનાના જવાનો તેમના પરિવારને ગમે ત્યાં રાખી શકે છે અને આ માટે તેમને HRAનો લાભ મળવો જોઈએ. જો કે, આ ભલામણ માત્ર ઓફિસર રેન્ક (PBOR)થી નીચેના કર્મચારી માટે સ્વીકારવામાં આવી હતી, જ્યારે ગ્રુપ A અધિકારીઓ માટે તેને નકારી કાઢવામાં આવી હતી.

સમસ્યાઓનો પણ સ્વીકાર: લશ્કરી અધિકારીઓના વકીલ અંકિત છિબ્બરે જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ પે કમિશને અર્ધલશ્કરી દળોના અધિકારીઓને પડતી સમસ્યાઓનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો અને તેણે તમામ કર્મચારીઓને લાભ આપવાની ભલામણ કરી હતી, પરંતુ માત્ર અધિકારી સ્તરથી નીચેના કર્મચારીઓને આ સુવિધા આપવામાં આવી હતી જે અતાર્કિક અને મનસ્વી હતી. હવે હાઈકોર્ટે આવા અધિકારીઓને પણ છૂટ આપી છે કે તેઓ તેમના પરિવારના સભ્યોને તેમની પસંદગીની જગ્યાએ રાખી શકે છે અને આ માટે તેમને સરકાર દ્વારા HRA આપવામાં આવશે.