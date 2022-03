નવી દિલ્હીઃ NSEના ભૂતપૂર્વ CEO ચિત્રા રામકૃષ્ણ (Former CEO of NSE Chitra Ramakrishna)ને દિલ્હીની કોર્ટે 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં (Chitra Ramakrishna In Judicial custody)મોકલવામાં આવ્યાં છે.

યોગીને મોકલેલા મેઈલ અંગે પૂછપરછ: 18 ફેબ્રુઆરીએ પણ ચિત્રાએ (Former CEO of NSE In Judicial custody) પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું હતું. સીબીઆઈએ હિમાલયના અદ્રશ્ય યોગીને મોકલેલા મેઈલ અંગે પૂછપરછ કરી હતી. આ સિવાય તેમની પાસેથી 50 જેટલા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. તેના જવાબમાં તેણે પીડિત કાર્ડ રમવાની કોશિશ કરી જે તેને બહુ ખબર ન હતી. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, તે નિર્દોષ છે અને કોઈ તેને ફસાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

192 પાનાના રિપોર્ટના આધારે એફઆઈઆર નોંધાઈ: સીબીઆઈએ સેબીના 192 પાનાના રિપોર્ટના આધારે ચિત્રા રામકૃષ્ણ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી હતી. તે રિપોર્ટમાં, ચિત્રા પર હિમાલયમાં રહેતા એક અનામી યોગીને ગુપ્ત માહિતી લીક કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. સેબીએ તેના પર 3 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. NSEના પૂર્વ સીઈઓ ચિત્રા રામકૃષ્ણએ 2014 થી 2016 વચ્ચે એક અનામી યોગીને પોતાના આઈડી પર અનેક મેઈલ મોકલ્યા હતા. ચિત્રાએ જ આનંદ સુબ્રમણ્યમને NSEના મુખ્ય વ્યૂહાત્મક સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.