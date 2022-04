દેહરાદૂનઃ ઉત્તરાખંડની રાજધાની દેહરાદૂનમાં સ્થિત નેહરુ કોલોની દાલાનવાલાનીના રહેવાસી પુષ્પા મુંજિયાલે (Pushpa Munjiyal of Dehradun ) પોતાની તમામ સંપત્તિ રાહુલ ગાંધીના નામે કરી(woman donated property to Rahul Gandhi ) દીધી છે. આ અંગે મહિલાએ દેહરાદૂન કોર્ટમાં વસિયતનામું પણ રજૂ કર્યું છે. પુષ્પા કહે છે કે તે રાહુલ ગાંધીના વિચારોથી ખૂબ પ્રભાવિત છે. દેશની આઝાદીથી લઈને આજ સુધી તેમના પરિવારે હંમેશા પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું છે.

મેઘરાજની પુત્રી પુષ્પા: દેહરાદૂનની નેહરુ કોલોનીમાં રહેતા મેઘરાજની પુત્રી પુષ્પાએ પોતાની તમામ મિલકત રાહુલ ગાંધીને આપી (Own property in name of Rahul Gandhi ) દીધી છે. આ અંગે માહિતી આપતાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહાનગર અધ્યક્ષ લાલચંદ શર્માએ(Congress leader Lalchand Sharma) જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધીના નામે તેમની પ્રોપર્ટી ટેક્સની વસિયત પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ પ્રીતમ સિંહને તેમના યમુના કોલોની સ્થિત નિવાસસ્થાને સોંપવામાં આવી છે.

પુષ્પા પાસે છે આટલી પ્રોપર્ટીઃ માહિતી મળી હતી કે પુષ્પા મુંજિયાલની પ્રોપર્ટીમાં 50 લાખની એફડી અને 10 તોલા સોનું પણ સામેલ છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીથી પ્રભાવિત થઈને પુષ્પાએ તેમને આ સંપત્તિના વારસદાર બનાવ્યા છે. રાહુલ ગાંધી ભારતની સૌથી જૂની પાર્ટી કોંગ્રેસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેમના દાદા જવાહરલાલ નેહરુ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન હતા. દાદી ઈન્દિરા ગાંધી પણ ભારતના વડાપ્રધાન હતા. પિતા રાજીવ ગાંધી પણ ભારતના વડાપ્રધાન હતા. રાહુલ ગાંધીના માતા સોનિયા ગાંધી હાલમાં કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે. બહેન પ્રિયંકા કોંગ્રેસ મહાસચિવનું પદ સંભાળી રહી છે.

રાહુલ ગાંધીના નામે વસિયતનામું: તે જ સમયે, પુષ્પા કહે છે કે તે રાહુલ ગાંધીના વિચારોથી ખૂબ પ્રભાવિત છે. દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી લઈને આજ સુધી ગાંધી પરિવારે હંમેશા સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ગાંધી પરિવારે આ દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે. કોર્ટમાં પોતાની મિલકતની સંપૂર્ણ વિગતો આપતાં પુષ્પાએ રાહુલ ગાંધીના નામે વસિયતનામું રજૂ કર્યું છે અને કોર્ટને વિનંતી કરી છે કે મારી સમગ્ર મિલકતની માલિકી મારા પછી રાહુલ ગાંધીને સોંપવામાં આવે.