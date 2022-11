હરિયાણા: શાહબાદના જનાડેડી ગામમાંથી એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં પંચાયતની ચૂંટણીમાં મૃત ઉમેદવારનો વિજય થયો (dead candidate became sarpanch in haryana) છે. હકીકતમાં, હરિયાણામાં પંચાયત ચૂંટણીના (panchayat election in haryana) બીજા તબક્કા માટે 9 જિલ્લામાં 12 નવેમ્બરે મતદાન થયું હતું. આ 9 જિલ્લામાં કુરુક્ષેત્રનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. શાહબાદના જનાદેડી ગામમાં પણ લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કર્યું હતું.

લોકોએ મૃત ઉમેદવારની તરફેણમાં મતદાન કર્યું: જ્યારે પરિણામ આવ્યા ત્યારે ચૂંટણી અધિકારીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે અહીંના લોકોએ મૃત ઉમેદવારની તરફેણમાં મતદાન કર્યું હતું. સરપંચ પદના ઉમેદવાર રાજબીર સિંહનું મતદાનના એક સપ્તાહ પહેલા બ્રેઈન હેમરેજને કારણે અવસાન થયું હતું. અગાઉ રાજબીરે સરપંચ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને તેમણે પ્રચાર પણ શરૂ કરી દીધો હતો. મતદાનના એક અઠવાડિયા પહેલા રાજબીરનું બ્રેઈન હેમરેજને કારણે મૃત્યુ થયું હતું.

રિપોર્ટ રાજ્ય ચૂંટણી પંચને મોકલી દેવામાં આવ્યો: જે બાદ 12 નવેમ્બરે ગામલોકોએ રાજબીરની તરફેણમાં ઉગ્ર મતદાન કર્યું અને તેમને વિજય અપાવીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. ઉમેદવારના મૃત્યુ પછી, હરિયાણામાં ચૂંટણી યોજવાની પ્રક્રિયા DDPO પ્રતાપ સિંહ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગામમાં સરપંચ પદ માટે 3 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. જેમાંથી રાજબીર સિંહનું અવસાન થયું હતું, પરંતુ 2 ઉમેદવારો વચ્ચે હરીફાઈ હતી તેથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. પરંતુ હવે મૃત ઉમેદવાર રાજબીર સિંહની જીત થઈ છે. તેનો રિપોર્ટ રાજ્ય ચૂંટણી પંચને મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

આગામી 6 મહિનામાં અહીં ફરીથી ચૂંટણી યોજાશે: ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ ગામમાં કુલ મત 1790 છે. જેમાંથી 1660 મતનું મતદાન થયું હતું. જેમાં મૃતક રાજબીર સિંહને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. રાજબીર સિંહને બે બાળકો છે. તેમને એક છોકરો અને એક છોકરી છે. છોકરી મોટી છે, જેની ઉંમર 17 વર્ષ છે. જ્યારે છોકરો નાનો છે. તેની ઉંમર 14 વર્ષની છે. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું કે જો પુનઃ ચૂંટણી થશે તો પંચાયત કરીને ગામના લોકો દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે, જેથી રાજવીરસિંહની પત્નીને ફરીથી સરપંચ પદની ચૂંટણી માટે ઉભા કરવામાં આવે અને તેને સરપંચ બનાવવામાં આવે.